Mưa to đến rất to, Trung tâm Khí tượng cảnh báo nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng với độ sâu phổ biến từ 30-50cm

Cảnh báo khu vực nội thành Hà Nội ngập lụt

Hôm nay (5/6), Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian dài gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, trong bản tin mới phát cách đây ít phút của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to, cảnh báo khu vực nội thành Hà Nội ngập lụt.

Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian dài gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo các đặc trưng Hà Nội ngập lụt:

Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội ngập lụt với độ sâu phổ biến từ 20-30cm.

Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm bao gồm:

Lưu ý: Trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 14.

Cảnh báo tác động của ngập lụt: Các phương tiện tham gia giao thông trên cáctuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.

Miền Bắc đang ở chuỗi ngày mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (04/6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 04/6 đến 03h ngày 05/6 có nơi trên 90mm như: Bản Giang (Lai Châu) 170.8mm, Xuân Minh (Hà Giang) 166.2mm, Gia Phú (Lào Cai) 130.4mm, Hồng Ca (Yên Bái) 127.8mm, Cần Yên (Cao Bằng) 93.8mm…

Từ ngày 05/6 đến đêm 06/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, có nơi trên 200mm. Từ chiều tối và đêm 05/6 đến đêm 06/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 07/6 mưa lớn có khả năng giảm dần.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, hôm nay khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Tuyên Quang và Cao Bằng

Trong 02 giờ qua (từ 03 giờ đến 05 giờ ngày 05/06), khu vực các tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to như: Hoàng Khai 50mm (Tuyên Quang); Tĩnh Túc 30mm (Cao Bằng);...

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện:

- Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, TP Tuyên Quang, Yên Sơn;

- Cao Bằng: Bảo Lạc, Hà Quảng, Nguyên Bình.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 5/6:

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nghệ An chiều tối có mưa vừa, mưa to và dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.