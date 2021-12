Sáng nay (6/12), Hà Nội và một số tỉnh thành cho học sinh đi học lại

Hà Nội

Sáng nay, học sinh khối 12 các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Trung tâm giáo dục nghề nghiệp của 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội bắt đầu đi học trực tiếp theo phương thức:

- 50% học trực tiếp thứ 2, thứ 4, thứ 6; các ngày còn lại học trực tuyến.

- 50% học trực tiếp thứ 3, thứ 5, thứ 7; các ngày còn lại học trực tuyến.

Trước đó, Sở GDĐT đã quyết định cho học sinh các khối 10, 11, 12 tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của tất cả 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, được đi học trực tiếp từ 6/12. Tuy nhiên những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với trước, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi trở lại trường học. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Sở GDĐT Hà Nội thông báo điều chỉnh quy mô cho học sinh đi học trực tiếp xuống chỉ còn lớp 12 và theo phương thức 50%.

Ngày 22/11 vừa qua, UBND Hà Nội cũng đã đồng ý với đề xuất của Sở GDĐT cho học sinh khối 9 của 17 huyện, thị xã đi học.

Học sinh Trường THCS Liên Ninh, huyện Thanh Trì đi học ngày 22/11. Ảnh: Tào Nga

Đà Nẵng

Phó Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng Mai Tấn Linh cho hay, ngày 6/12, các lớp khối 1, 8, 9 sẽ đi học trở lại. Các trường học đã chuẩn bị kịch bản để ứng phó với trường hợp có ca bệnh. Theo kế hoạch, khối lớp 1 tổ chức dạy học 1 buổi/ngày, các phường cấp độ 3 sẽ không cho học sinh lớp 1 đi học trở lại. Các trường học có biện pháp quản lý chặt giáo viên; tổ chức xét nghiệm cho giáo viên lớp 1 trước khi vào dạy và xét nghiệm mỗi tuần.

Hải Dương

Tại Hải Dương, từ ngày 6/12, học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn TP Hải Dương học trực tiếp 1 buổi/ngày, không ăn bán trú tại trường; bậc mầm non tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Thừa Thiên Huế

Theo hướng dẫn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trước ngày 15/12, các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ thí điểm dạy học trực tiếp. Sau khi nhận được thông tin này, nhiều trường đã lập tức triển khai kế hoạch đón học sinh và xây dựng phương án giảng dạy. Theo Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, hơn 98% học sinh độ tuổi 12 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng Covid-19.

Quảng Nam

UBND TP.Tam Kỳ, Quảng Nam cũng vừa có công văn về phương án tổ chức dạy học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. Theo đó, trẻ em trong độ tuổi mầm non công lập và ngoài công lập trở lại trường học bình thường kể từ ngày 6/12 (riêng đối với Trường mầm non Ducksan nghỉ học 1 tuần, từ ngày 6/12 đến hết ngày 11/12). Đối với cấp tiểu học, tiếp tục thực hiện dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày, không tổ chức bán trú. Đối với cấp THCS, tiếp tục thực hiện dạy học trực tiếp.

Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, từ 6/12, hơn 80.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường. Ngoài huyện Thuỷ Nguyên, cũng từ 6/12, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận Ngô Quyền tạm dừng đến trường, chuyển qua học trực tuyến. Trước đó, huyện Tiên Lãng cho học sinh tạm dừng đến trường, một số trường ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng chuyển qua học trực tuyến do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Long An

Tại Long An, học sinh cấp THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) đi học trở lại kể từ ngày 6/12. Học sinh cấp THCS đi học trở lại kể từ ngày 20/12/2021. Học sinh cấp tiểu học và mầm non đi học trở lại kể từ ngày 3/1/2022.

TP.HCM

UBND TP.HCM cũng ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12. Với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An sẽ tổ chức học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ 13/12.

Cũng theo Sở GDĐT TP.HCM, học sinh còn đang ở tỉnh chưa về được thành phố, các học sinh đang trong khu vực cách ly, phong tỏa, đang phải cách ly vì nhiễm bệnh, các học sinh có bệnh lý nền (có xác nhận của bác sĩ) sẽ tạm thời chưa tham gia học tập trực tiếp.

Sau hai tuần thí điểm đi học lại, thành phố sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm. Sở GDĐT và Sở Y tế sẽ tham mưu cho UBND TP HCM quyết định việc tiếp tục mở rộng cho học sinh đến trường.