Theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, sáng nay (10/6), sĩ tử bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 với môn đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Sở GDĐT Hà Nội cho hay, kỳ thi vào lớp 10 năm nay, toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.477 phòng thi (không chuyên) chính thức và 402 phòng thi dự phòng.

Trong ngày làm thủ tục thi, số cán bộ giáo viên, nhân viên được huy động tham gia công tác làm thi là 15.369 người, trong đó, số có mặt là 15.364 (chiếm tỉ lệ 99,97%). Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế, đảm bảo đúng quy chế thi.

Thí sinh kiểm tra thông tin tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy. Ảnh: Tào Nga

Số thí sinh đăng ký dự thi là 115.651 em, số có mặt làm thủ tục là 114.962 em (chiếm tỉ lệ 99,4%). Số thí sinh vắng mặt bao gồm các em đi khám bệnh (sẽ đến dự thi bình thường vào ngày 10 - 11/6), các em đã đỗ vào các trường chuyên trực thuộc đại học hoặc đã đăng ký học trường tư thục, trường nghề…). Toàn thành phố có 9 thí sinh cần hỗ trợ thi.

Sở GDĐT đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi, hệ thống camera an ninh, nhân sự…), việc bảo quản vật dụng, tư trang cá nhân của thí sinh; phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ…

Theo kế hoạch, kỳ thi vào lớp 10 công lập chính thức diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/6. Cụ thể: 8h ngày 10/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn (thời gian 120 phút); 14h, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ (60 phút). 8h ngày 11/6, thí sinh làm bài thi Toán (120 phút). Các thí sinh có nguyện vọng thi chuyên tiếp tục làm bài thi chuyên vào ngày 12/6.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trương Định. Ảnh: Gia Khiêm

Năm học 2022- 2023, toàn TP Hà Nội có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, số lượng học sinh và tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố như sau:

Tuyển sinh vào trường THPT khoảng 102.000 học sinh (tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023). Trong đó tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh (tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023), chiếm tỉ lệ 55,7%. Tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục khoảng 30.000 học sinh, chiếm tỉ lệ 23,2%.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ diễn ra với 3 bài thi. Ảnh: Gia Khiêm

Tuyển sinh vào trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khoảng 10.000 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7%.

Tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên liên kết với các trường trung cấp và cao đẳng dạy văn hóa chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT) khoảng 17.210 học viên, chiếm tỉ lệ 13,4%.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2023. Ảnh: CMH

Năm nay, số thí sinh có cơ hội đỗ vào lớp 10 công lập chiếm tỉ lệ thấp nhất. Trước đó, năm học 2021-2022 khoảng 64,7% trúng tuyển vào các trường THPT công lập, năm học 2020-2021 có khoảng 60%, năm học 2019-2020 là 60%.