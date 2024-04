Sáng nay 23/4, HĐND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ làm quy trình về công tác cán bộ, trong đó sẽ tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Chủ trì kỳ họp thứ 22 do ông Trần Xuân Vinh và ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam và có sự tham dự của Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết.

Sáng nay, HĐND Quảng Nam tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh T.H

Tại kỳ họp 22 này, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ trình HĐND tỉnh một số tờ trình như, Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tỉnh/huyện/xã) năm 2023 sang năm 2024; quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam; thực hiện thủ tục về công tác nhân sự; ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan trên lĩnh vực do Ban phụ trách; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan trên lĩnh vực do Ban phụ trách và Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các các nội dung liên quan trên lĩnh vực do Ban phụ trách…

Quan cảnh HĐND tỉnh Quảng Nam

Được biết, sau khi ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh xin nghỉ và mới đây tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Nam đã vừa tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông Phan Việt Cường.

Cũng tại kỳ họp thứ 21 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Như vậy, hiện tại cả HĐND tỉnh và UBND tỉnh đều khuyết chức danh Chủ tịch.