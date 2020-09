Sáng nay, thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Sáng nay, thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 chính thức bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Tương tự đợt 1, trong đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội.

Lịch thi cụ thể như sau: Ngữ văn thi 120 phút (sáng 3/9); Toán thi 90 phút (chiều 3/9); bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội - mỗi môn thi thành phần làm trong thời gian 50 phút (sáng 4/9); Ngoại ngữ thi 60 phút (chiều 4/9).

Hôm qua, ngày làm thủ tục đầu tiên được đánh giá diễn ra thuận lợi tại tất cả các điểm thi. Các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo để thí sinh có một kỳ thi hoàn hảo nhất.



Theo thông tin từ Bộ GDĐT, đề thi được Bộ xây dựng, bảo đảm độ khó dễ tương đương với đề đợt 1. Những hội đồng thi ít thí sinh được Bộ GDĐT hỗ trợ in sao đề. Có 360 cán bộ, giảng viên của 14 đại học, học viện, trường đại học được điều động làm nhiệm vụ kiểm tra công tác in sao đề thi, coi thi và thanh tra chấm thi.

Thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 vào sáng 3/9 (Ảnh minh họa).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 được diễn ra trong dịch Covid-19, chính vì vậy Bộ GDĐT yêu cầu các hội đồng thi phải bảo đảm 2 nguyên tắc: An toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi. Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có) trong các ngày thi.

Tại Đà Nẵng, địa phương có đông thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nhất, có 10.984 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 10.940 thí sinh Đà Nẵng và 44 thí sinh các tỉnh gửi dự thi tại Đà Nẵng. Có tất cả 25 điểm thi chính thức với 477 phòng thi. Điểm thi Trường THPT Võ Chí Công có 47 thí sinh dự thi.

Báo cáo nhanh của Bộ GDĐT, chiều 2/9 có tổng số 26.075 trên tổng số 26.485 thí sinh đăng ký dự thi đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,45%. Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 410, chiếm 1,55%.