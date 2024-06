Sáng nay thí sinh thi môn Văn vào lớp 10 năm 2024 ở Hà Nội: Đề thi sẽ vào bài gì?

Đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2024 ở Hà Nội được mọi người mong ngóng

Đúng theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, 8h sáng nay (8/6), hơn 105.000 thí sinh sẽ bước vào thi môn Văn, môn đầu tiên của kỳ thi lớp 10 năm 2024 Hà Nội theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Theo đề môn Văn minh họa thi vào lớp 10 năm 2024 của Hà Nội công bố trước đó, đề thi sẽ có tổng 10 điểm, có 60-70% câu hỏi ở mức độ nhận biết; 30-40% câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Đề thi Văn vào lớp 10 năm 2024 ở Hà Nội vào bài nào đang được phụ huynh, thí sinh mong đợi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội sáng 7/6. Ảnh: Gia Khiêm

Đề minh hoạ môn Ngữ văn của Sở GDĐT Hà Nội Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Theo Sở GDĐT, rút kinh nghiệm sự cố tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm ngoái, kỳ thi năm nay, ngoài đề thi phát cho các thí sinh, mỗi điểm thi sẽ có bì đựng "đề bản gốc" dùng đối chiếu khi thí sinh, giám thị phát hiện những bất thường hay phản ánh nội dung không rõ ràng, tránh sự cố đề thi bị in mờ. Với môn Toán, Văn và các môn chuyên tự luận, mỗi bì sẽ có hai đề thi. Riêng môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm, bì đựng đủ 24 mã đề. Đây là điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ở Hà Nội năm học 2024 - 2025.

Để tránh sự cố đề thi bị mờ, làm ảnh hưởng tới kết quả bài thi, các thí sinh cần kiểm tra kỹ đề ngay khi nhận được từ cán bộ coi thi. Quá 5 phút tính từ lúc làm bài, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề thi đã nhận.

Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi

Cuối ngày 7/6, Sở GDĐT Hà Nội có báo cáo về kết quả tổ chức học tập quy chế, làm thủ tục dự thi - kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025.

Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025, Hà Nội tổ chức tại 201 điểm thi với tổng 4.532 phòng thi không chuyên và 402 phòng thi dự phòng.

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại điểm thi làm nhiệm vụ là 15.483/15.488, đạt tỷ lệ 99,96%. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế bảo đảm đúng quy chế thi.

Số thí sinh có mặt là 105.213/105.911, đạt tỷ lệ 99,34%; vắng 689 em do nhiều thí sinh đã quyết định theo học các loại hình trường học khác.

Sở GDĐT Hà Nội cũng thông tin, số thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi là 12 trường hợp, trong đó 9 thí sinh bị gãy tay, 3 thí sinh cần hỗ trợ y tế.

Ghi nhận của Sở GDĐT Hà Nội, cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% điểm thi đã tiếp nhận đầy đủ văn phòng phẩm. 100% điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi; mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng.



Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi; hệ thống camera an ninh; nhân sự...); bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ...

Sáng nay, học sinh sẽ bắt đầu thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút, buổi chiều sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Sáng 9/6, các em bước vào thi môn Toán trong thời gian 120 phút. Ngày 11 và 12/6, thí sinh tiếp tục tham dự kỳ thi song bằng.

Lịch tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2024 - 2025 như sau:

Lịch tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2024 - 2025 Thời gian Nội dung Sáng 7/6 Thí sinh học quy chế thi. 8/6 Sáng: Thi môn Ngữ văn trong 120 phút, tính từ 8h. Chiều: Thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút, tính từ 14h. Sáng 9/6 Thi môn Toán trong 120 phút, tính từ 8h. 10/6 Sáng (từ 8h): Thi các môn chuyên Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Pháp, Nhật, Đức, Hàn). Chiều (từ 14h): Thi các môn chuyên Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Tiếng Anh. 11-12/6 Thi song bằng. 9-23/6 Chấm thi. Chậm nhất 2/7 Công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố và Báo Hà Nội Mới. 3-9/7 Sở nhận đơn phúc khảo. 6-9/7 Công bố điểm chuẩn lớp 10. 10-12/7 Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. 17/7 Những trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển bổ sung. 19-22/7 Thí sinh xác nhận nhập học bổ sung. 28/7 Thí sinh nhận kết quả phúc khảo tại Sở. 28-30/7 Các trường xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. 1-9/8 Các trường nộp danh sách học sinh trúng tuyển về Sở.