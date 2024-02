Những ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn đáng kể do bị tẩy chay từ cộng đồng và các đài truyền hình. Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, như sử dụng chất cấm, lái xe khi say rượu, trốn thuế, trốn nghĩa vụ quân sự, và các vấn đề đạo đức cá nhân, đều khiến họ không còn cơ hội trở lại ngành công nghiệp nghệ thuật Hàn Quốc.

Sao Hàn "hết cửa" quay lại showbiz sau bê bối cuộc sống riêng tư

Không chỉ bị xóa mặt và hạn chế xuất hiện trên các đài truyền hình, các ngôi sao này còn phải đối mặt với sự tẩy chay mạnh mẽ từ phía người hâm mộ. Đối với những người bị xếp vào danh sách "nghệ sĩ có vết nhơ," việc tái xuất trong showbiz xứ kim chi trở nên khó khăn, thậm chí là không thể.

Park Yoo Chun bị tẩy chay sau bê bối dùng chất cấm (Ảnh: Naver).

Tháng 3/2023, đài KBS, một trong những đài truyền hình cấp quốc gia ở Hàn Quốc đã ra lệnh hạn chế sự xuất hiện của những người nổi tiếng gây tranh cãi xã hội trong các chương trình của đài. Các nghệ sĩ bị buộc tội về tội ác như tấn công và quấy rối tình dục, trốn nghĩa vụ quân sự, sử dụng chất cấm, lừa đảo, trộm cắp, đánh bạc và các tội ác khác đều bị cấm xuất hiện trên truyền hình KBS.

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã phải đối mặt với những hậu quả nặng nề sau khi bị tẩy chay. Nam diễn viên kiêm ca sĩ Park Yoo Chun, ngôi sao của bộ phim "Hoàng tử gác mái," đã bị cấm sóng sau khi vướng vào bê bối sử dụng ma túy. Anh đã nhận án phạt 2 năm tù treo và phải nộp 1,4 triệu won tiền phạt hành chính. Cựu thành viên nhóm Big Bang, Seungri, cũng phải đối mặt với án tù 18 tháng vì nhiều tội danh, nhưng ngay cả sau khi mãn hạn tù, anh vẫn bị tẩy chay và không được tha thứ.

Tháng 9/2022, nam diễn viên Kwak Do Won bị cảnh sát phát hiện lái xe khi trong người có hơi men. Nghệ sĩ 49 tuổi thừa nhận, bản thân đã điều khiển phương tiện trên đoạn đường dài khoảng 10km dù đang say rượu. May mắn Kwak Do Won không gây ra tai nạn. Sau khi kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của ngôi sao 7X vượt quá con số 0,08% - mức đủ để cảnh sát thu hồi giấy phép lái xe. Vụ việc cũng đủ để đẩy danh tiếng và sự nghiệp của nam diễn viên lao xuống vực thẳm, nhất là khi anh từng vướng nhiều điều tiếng trong quá khứ.

Kwak Do Won bị cảnh sát phát hiện lái xe khi trong người có hơi men. Ảnh: KBS.

Tháng 10/2022, Shin Hye Sung khiến dân tình xôn xao khi bị bắt giữ. Theo AllKpop, ngôi sao đình đám một thời của nhóm nhạc Shinhwa bị người dân phát hiện ngủ trong một chiếc xe đậu trên đường phố Songpa-gu, Seoul (Hàn Quốc) sau đó báo cho cảnh sát. Qua kiểm tra, nam ca sĩ thừa nhận đã lái xe của một người lạ và khẳng định không hề đánh cắp phương tiện. Ngôi sao 43 tuổi cũng từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Công ty quản lý Liveworks Company sau đó xác nhận ca sĩ 7X đã lái xe trong tình trạng say xỉn. Tháng 11/2023 vừa qua, anh bị truy tố vì vi phạm luật giao thông và sử dụng phương tiện trái phép.

Vào tháng 11/2023, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, ông Lee Dong Kwan thông báo rằng, Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp hạn chế sự xuất hiện của những người nổi tiếng đã từng bị kết án trên các chương trình phát sóng công cộng. Chính phủ Hàn Quốc đang nghiên cứu khả năng "phong sát" những nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đặc biệt là những người đã hoàn thành thụ lý theo mức án đã định.

Trong buổi họp với Quốc hội và Ủy ban Khoa học, CNTT, Phát thanh và Truyền thông, các quan chức Hàn Quốc đã đồng thuận với quan điểm của chính phủ về việc cần có một cách tiếp cận tích cực hơn để bảo vệ công chúng khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ những người nổi tiếng vi phạm pháp luật. Điều luật Phát thanh truyền hình hiện tại không có quy định nào về việc hạn chế nghệ sĩ xuất hiện trên các chương trình phát sóng công cộng, tuy nhiên, nhiều đài truyền hình như KBS và MBC đã có quy định nội bộ cấm sóng những người nổi tiếng vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc cho biết, Chính phủ sẽ xem xét và thực hiện các biện pháp cấm sóng một cách nghiêm túc hơn. Các chuyên gia cũng đồng tình rằng, Hàn Quốc cần áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm túc hơn đối với nghệ sĩ vi phạm pháp luật, nhất là trong các vấn đề liên quan đến ma túy, nhằm tạo ra một môi trường làm gương tích cực cho cộng đồng.

Một số chuyên gia lưu ý rằng, việc nghệ sĩ vẫn có thể hoạt động sau khi bị kết án về ma túy có thể làm suy giảm nhận thức của công chúng, đặc biệt là đối với giới trẻ, về mức độ nghiêm trọng của tội phạm ma túy. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc cấm sóng hoặc phong sát nghệ sĩ từng vi phạm có thể xâm phạm đến quyền tự do và nhân quyền của công dân Hàn Quốc.

MC nổi tiếng Kang Ho Dong cũng phải chấm dứt sự nghiệp sau khi bị phát hiện trốn thuế. Ảnh: Chosun.

Trước đó, ngay cả MC nổi tiếng Kang Ho Dong cũng phải chấm dứt sự nghiệp sau khi bị phát hiện trốn thuế vào năm 2011. Người hâm mộ quay lưng với anh vì scandal này, và các chương trình ghi hình của anh cũng bị biên tập lại để không xuất hiện hình ảnh của nam MC.

Ngay cả những người nổi tiếng như "thiên tài diễn xuất" Yoo Ah In và "ảnh đế" Kim Sae Ron cũng không tránh khỏi bê bối. Yoo Ah In bị buộc tội sử dụng chất cấm và đã bị triệu tập để điều tra, khiến sự nghiệp của anh kết thúc ở tuổi U40. Kim Sae Ron bị cấm xuất hiện trên đài KBS sau khi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn nghiêm trọng.

Các trường hợp này không chỉ khiến các nghệ sĩ mất hàng triệu USD mà còn phải đối mặt với sự ghẻ lạnh từ cộng đồng và người hâm mộ. Họ đã phải rút lui khỏi ngành công nghiệp giải trí và thậm chí phải đối diện với những vấn đề tài chính và danh dự nặng nề.