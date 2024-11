Sao phim "Sex and the City" trẻ mãi nhờ uống một thứ tốt ngang kem chống nắng tự nhiên, sản sinh collagen Sao phim "Sex and the City" trẻ mãi nhờ uống một thứ tốt ngang kem chống nắng tự nhiên, sản sinh collagen

Dù đã bước qua tuổi 50, Elizabeth Banks vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ nhờ lối sống lành mạnh và thói quen chăm sóc sức khỏe đều đặn, một trong số đó là thói quen uống trà đen mỗi sáng.

Trong series hài kịch lãng mạn "Sex and the City", nữ diễn viên Elizabeth Banks xuất hiện với vai khách mời, là nhân vật Catherine - tình địch của nữ chính Charlotte. Dù không có quá nhiều đất diễn nhưng vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái tự tin của cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Sau vai diễn này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008)... Dù đã bước qua tuổi 50, Elizabeth Banks vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ nhờ lối sống lành mạnh và thói quen chăm sóc sức khỏe đều đặn, một trong số đó là thói quen uống trà đen mỗi sáng. Cô chia sẻ rằng: "Mỗi sáng tôi đều thưởng thức một tách trà. Thói quen này đã trở thành một 'nghi lễ' hàng ngày đối với tôi. Uống trà buổi sáng giúp tâm trạng tôi trở nên nhẹ nhàng và sảng khoái hơn".

Elizabeth Banks cho biết, cô đã thay cà phê bằng trà đen để phù hợp với dạ dày nhạy cảm của mình. Trà đen không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác khi dùng vào buổi sáng. Một tách trà đen có thể mang lại năng lượng nhẹ nhàng, tránh cảm giác bồn chồn thường thấy khi dùng cà phê. Ngoài ra, trà đen còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện làn da và bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây hại.

Trà đen hay còn được nhiều người gọi là hồng trà, đây là một trong những loại trà được yêu thích tại các nước phương Tây và đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trà đen được làm từ một loại cây bụi có tên gọi khoa học là Camelia Sinensis. Để làm được trà đen phải trải qua phản ứng lên men từ lá trà xanh, lá trà sẽ được ủ trong không khí ẩm và giàu oxy, nhờ vậy lá trà sẽ bị oxy hóa hoàn toàn, chuyển từ màu xanh lục sang màu nâu sẫm hoặc đen. Thức uống này được đánh giá rằng "tốt ngang kem chống nắng tự nhiên". Một nghiên cứu từ Đại học Western Ontario cho thấy, polyphenol trong trà đen có khả năng hấp thụ tia UV, giúp da giảm thiểu tác hại từ ánh nắng mặt trời. Trà đen chứa flavonoid và catechin, là các chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương từ gốc tự do và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Thói quen uống trà đều đặn có thể giúp tăng khả năng chống nắng từ bên trong, đặc biệt hữu ích trong việc giảm tình trạng da sạm đen và lão hóa do ánh nắng.

Màu của hồng trà khi pha ra sẽ có màu đỏ đậm nhạt khác nhau, tùy thuộc vào mức độ oxy hóa của loại trà đó. So với các loại trà khác, trà đen nguyên lá có hương vị đậm vị chát dịu, một số loại có hương vị chát và đắng cao cho nên dư vị trà lưu lại trong miệng lâu hơn. Do đó, trà đen thường được sử dụng bằng cách kết hợp với các nguyên liệu khác thành thức uống ngon miệng hơn như trà sữa, trà đen kem cheese, trà đen sữa tươi,...

Dựa trên những nghiên cứu được tài trợ bởi Hiệp hội nghiên cứu sức khoẻ cho thấy, tinh chất từ trà đen giúp làm giảm sự hình thành mảng bám răng cũng như hạn chế sự phát triển của vi khuẩn răng miệng. Một người có thói quen uống trà đen thường xuyên sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch so với người không uống hoặc ít uống trà đen mỗi ngày. Dựa trên thói quen uống trà của người cao tuổi, những người uống trà thường xuyên khoảng 1 đến 2 tách mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Axit amin được tìm thấy trong trà đen có thể giúp bạn thư giãn và tập trung tốt hơn, hạn chế căng thẳng và mệt mỏi nếu bạn thường xuyên uống trà trong một khoảng thời gian dài. Trà đen có chứa các kháng nguyên và tannin có khả năng chống lại vi rút. Do đó giúp chúng ta hạn chế bị cảm cúm, dạ dày và phòng tránh các loại vi rút khác xâm nhập vào cơ thể, giúp hệ miễn dịch của cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, duy trì thói quen uống trà mỗi ngày cũng có tác dụng điều trị bệnh dạ dày và đường ruột, giúp cho hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh. Trà đen chứa ít lượng nước nên có thể bảo quản được lâu hơn các loại trà khác. Tốt nhất nên bảo quản trà ở hộp đậy kín, khô, tránh nhiệt độ cao, ánh sáng mặt trời và không để lẫn với những đồ dùng có mùi mạnh. Có thể bảo quản trong hũ đựng làm bằng gốm, thủy tinh tối màu sẽ tốt hơn. Hàn Quốc: Thứ đồ uống bất ngờ "soán ngôi" cà phê

