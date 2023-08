Sao Thái Dương tham gia Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về y học cổ truyền

Hội nghị y học cổ truyền toàn cầu lần thứ nhất được đồng tổ chức bởi WHO và chính phủ Ấn độ, diễn ra bên lề hội nghị Bộ trưởng G20 từ ngày 17 đến 18/8/2023. Với chủ đề "One Earth, One Family, One Future", các chuyên gia trên toàn thế giới về Y học cổ truyền (YHCT) sẽ cố vấn, thảo luận cùng WHO xây dựng chính sách phát triển, chiến lược hành động 2025-2034 về YHCT.



Bà Nguyễn Thị Hương Liên - Đồng sáng lập, Phó chủ tịch Công ty Cổ phần Sao Thái Dương cùng các đại biểu các nước Tham dự hội nghị.

Hội nghị TMG summit lần thứ nhất là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành y học cổ truyền thế giới thể hiện cam kết toàn cầu của WHO về gìn giữ và phát huy giá trị của y học bản địa, thúc đẩy phát triển y học cổ truyền, y học bổ sung và y học tích hợp (TCI medicine) trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân.



Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội thảo phiên song song 2B về Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp và Chia sẻ lợi ích bình đẳng (INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP, AND EQUITABLE BENEFIT SHARING), bà Nguyễn Thị Hương Liên, nhấn mạnh điểm quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong y học cổ truyền, một số đề xuất giải pháp chiến lược hành động cần thiết trong thời gian tới.



Bà Nguyễn Thị Hương Liên - Đồng sáng lập, Phó chủ tịch Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu

Bà Nguyễn Thị Hương Liên chia sẻ một số điểm tích cực trong chính sách khuyến khích phát triển y học cổ truyền tại Việt Nam như: Nghị định 1893/QD-TTg 2019 về Chương trình phát triển y học cổ truyền đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 39/2021/TT-BYT 2021 của Bộ y tế Việt Nam về đăng ký thuốc y học cổ truyền. Thực tiễn 14 nghiên cứu thuốc y học cổ truyền đầu tiên của Việt Nam điều trị Covid-19, SUNKOVIR, bao gồm 3 nghiên cứu lâm sàng thực hiện theo GCP, WHO.