Sao Thái Dương cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng sau 1 ngày sử dụng

Viên vai gáy Thái Dương – giải pháp hỗ trợ giảm triệu chứng đau mỏi vai gáy được đông đảo người tiêu dùng đón nhận

Là sản phẩm kết hợp các thành phần dược liệu tự nhiên an toàn và lành tính như: Chiết xuất bạch liễu, cao đậu tương lên men, đỗ trọng, bạch linh, đương quy, bạch thược… Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người đau mỏi vai gáy, người đau mỏi đốt sống cổ, đau vai, người rối loạn tiền đình gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, người sau tai biến do tắc mạch, nhồi máu cơ tim, người tắc nghẽn mạch do huyết khối.

Với công dụng hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm triệu chứng đau mỏi vai gáy và hỗ trợ giảm nguy cơ huyết khối, tắc mạch, sản phẩm đã được nhiều người tiêu dùng trên cả nước tin tưởng sử dụng. Sản phẩm Viên vai gáy Thái Dương phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Viên vai gáy Thái Dương: cam kết chất lượng, hoàn tiền 100% nếu không hài lòng sau 1 ngày sử dụng

Với thông điệp hết sức nhân văn đề cao người tiêu dùng đồng thời hướng đến những dòng sản phẩm uy tín, chất lượng cao, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương triển khai chương trình cam kết khẳng định chất lượng: hoàn tiền 100% cho khách hàng sử dụng sản phẩm Viên vai gáy Thái Dương nếu sau 1 ngày sử dụng thấy không hài lòng.



Cụ thể chương trình, từ ngày 1/1 – 31/12, người tiêu dùng có thể được hoàn tiền sau 1 ngày nếu sử dụng sản phẩm không hài lòng, với điều kiện hoàn tiền như sau:

Dùng TPBVSK Viên vai gáy Thái Dương không quá 3 viên trong 1 vỉ, vỉ còn lại phải nguyên vẹn. Trường hợp mua nhiều hơn 1 hộp thì các hộp còn lại phải nguyên bao bì, màng co, tem chống hàng giả.

Thời hạn hoàn tiền không quá 7 ngày kể từ ngày mua.

Nếu không đáp ứng đủ 2 điều kiện trên, khách hàng không được hoàn lại tiền.

Người dùng cũng nên đặc biệt chú ý về một số trường hợp sau đây khi sử dụng sản phẩm sẽ không đạt được hiêu quả cũng như không được cam kết hoàn tiền:

Người dùng đang chảy máu cấp tính hoặc sốt xuất huyết

Người dùng là phụ nữ đang có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ

Người dùng đang sử dụng các sản phẩm có chứa enzym nattokinase và thuốc chống đông máu khác.

Thông qua chương trình khuyến mãi, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương muốn gửi gắm thông điệp về chất lượng sản phẩm đến với người tiêu dùng, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến với nhiều người đang gặp phải các triệu chứng đau nhức mỏi cổ vai gáy có thể tìm được một sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe an toàn và hiệu quả.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG Website: https://saothaiduong.com.vn Địa chỉ: Lô CC1-III.13.4 thuộc dự án Khu đô thị mới Pháp Vân- Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt nam Hotline tư vấn : 1800 1799 Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh