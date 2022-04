Những câu chuyện liên quan đến cuộc sống, tình cảm của giới nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Việc vướng scandal tình ái là điều các nghệ sĩ khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mỗi sao Việt lại có phản ứng và cách giải khác nhau giữa ồn ào.

Hiền Hồ xin lỗi vì ồn ào đời tư

Loạt ảnh Hiền Hồ và đại gia U60 tình tứ lan truyền nhanh đến chóng mặt trên mạng xã hội.

Giữa tháng 3/2022, Hiền Hồ vướng tin đồn yêu đại gia U60. Tin đồn bắt nguồn từ loạt ảnh cô tình tứ bên người đàn ông lạ ở nhà riêng, sân golf được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trước "gạch đá" từ dư luận, Hiền Hồ giữ im lặng. Trang cá nhân và fanpage của nữ ca sĩ bất ngờ "bốc hơi". Trong khi đó, vị đại gia U60 khẳng định hai người chỉ là anh em họ.

Sau khoảng một tháng im lặng, Hiền Hồ chính thức lên tiếng về ồn ào tình ái. Giọng ca "Có như không có" cho hay, cô im lặng thời gian qua không phải vì muốn né tránh. Cô mong muốn dành sự tôn trọng cho những người có liên quan đến scandal này. Hiền Hồ thừa nhận sai lầm khi để bản thân rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng.

Hiền Hồ xin lỗi khán giả vì để bản thân rơi vào mối quan hệ nhiều tai tiếng. (Ảnh: FBNV)

Hiền Hồ gửi lời xin lỗi tới khán giả: "Tôi xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Tôi rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người".

Mặc dù Hiền Hồ mong nhận được sự bao dung từ công chúng nhưng trên mạng xã hội, dân tình vẫn để lại nhiều bình luận thể hiện thái độ gay gắt giữa scandal tình ái của Hiền Hồ.

Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm và nghi vấn hẹn hò bí mật suốt 8 năm

Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2014. Dựa vào những hình ảnh, nhiều điểm trùng hợp thu thập được, người hâm mộ cho là hai ca sĩ bí mật hẹn hò.

Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng M-TP để lộ chi tiết hẹn hò từ năm 2014. (Ảnh chụp màn hình)

Suốt 8 năm vướng nghi vấn hẹn hò, Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm liên tục để lộ những dấu hiệu khiến cộng đồng fans "đứng ngồi không yên". Cả hai được cho là cùng nhau đi du lịch Thái Lan, cùng bước ra từ chung cư ở Quận 7 (TP.HCM), mua sắm, mặc đồ "ton sur ton"… Tuy nhiên, Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm chưa một lần lên tiếng xác nhận hay bác bỏ nghi vấn này.

Đầu năm 2021, tin đồn Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm "đường ai nấy đi" vì người thứ ba trở thành chủ đề "hot" cho đến hiện tại. Mặc dù bị anti-fan không ngừng "tấn công" trên mạng xã hội nhưng giọng ca gốc Thái Bình và Thiều Bảo Trâm vẫn giữ im lặng.

Sơn Tùng M-TP bỏ theo dõi tài khoản Thiều Bảo Trâm sau tin đồn chia tay. (Ảnh chụp màn hình)

Gần đây, Thiều Bảo Trâm ra mắt MV "Sau lưng anh có ai kìa". Nhiều chi tiết trong MV khiến cư dân mạng cho rằng, nữ ca sĩ đang mượn sản phẩm âm nhạc mới để kể về chuyện tình cảm giữa cô và Sơn Tùng M-TP. Không ít người thể hiện sự đồng cảm, thương xót vì cho rằng, cô chia tay với mối tình bí ẩn suốt nhiều năm.

Jack có con chung với Thiên An

Giữa năm 2021, một cô gái tên T.V tự nhận là bạn gái cũ của Jack tung loạt hình ảnh chụp lại đoạn tin nhắn được cho là của nam ca sĩ và Thiên An. Người này tố Jack trốn tránh trách nhiệm với con. Mặc dù, Thiên An đã xuống nước nhưng nam ca sĩ vẫn quyết không để cô nàng đặt tên con theo họ của mình.

Jack và Thiên An từng vướng tin đồn hẹn hò khi hợp tác trong nhiều MV. (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, phía Thiên An lên tiếng xác nhận cô và Jack có một con chung. Cả hai quyết định chia tay vì Thiên An phát hiện Jack phản bội mình. Người đẹp cho biết, mỗi tháng, mẹ của Jack gửi cô 5 triệu đồng để chu cấp nuôi con.

Thông tin này khiến dư luận phẫn nộ vì ở thời điểm đó, Jack là một trong những nghệ sĩ trẻ đình đám của showbiz Việt. Mặc dù chưa từng công khai thu nhập song có nhiều đồn đoán thu nhập của anh lên đến 280 triệu đồng/show. Ngoài ra, nam ca sĩ còn kiếm tiền "khủng" từ các hợp đồng quảng cáo, YouTube... Không ít người đánh giá số tiền phía gia đình Jack chu cấp nuôi con quá "bèo" so với thu nhập của anh.

Trước bê bối tình cảm, Jack đăng tải một bức tâm thư dài thừa nhận việc đã có con với Thiên An. Về những lời tố lăng nhăng, hẹn hò với nhiều cô gái cùng một lúc, Jack thẳng thừng phủ nhận. Nam ca sĩ sinh năm 1997 khẳng định, suốt thời gian yêu Thiên An, anh không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào khác. Suốt thời gian Thiên An mang thai, phía gia đình anh đã cố gắng hỗ trợ.

Tâm thư được ví như văn mẫu của Jack. (Ảnh chụp màn hình)

Cuối cùng, Jack gửi lời xin lỗi người hâm mộ. Anh khẳng định luôn giữ sự đam mê với âm nhạc. Điều khiến khán giả phẫn nộ là xuyên suốt nội dung tâm thư, Jack không hề có lời xin lỗi Thiên An và không thể hiện được thành ý. Thậm chí, có người ví bức tâm thư của anh như một bài văn mẫu.

Trường Giang vướng bê bối tình ái với Nam Em

Tháng 3/2018, Nam Em bất ngờ công khai tình cảm với Trường Giang trong khi nam danh hài đang hẹn hò với Nhã Phương. Ngay sau đó, Nam Em nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là người thứ ba, cố tình tạo scandal để PR cho sản phẩm mới.

Nam Em bị chỉ trích khi công khai chuyện tình cảm với Trường Giang. (Ảnh: Internet)

Nam Em bật khóc kể: "Tôi yêu Trường Giang tới mức có thể chết vì anh ấy, một thứ tình cảm không có từ ngữ nào diễn tả được. Khi tôi dám công khai chuyện này ra, nghĩa là anh Giang phải quan trọng đối với tôi đến nhường nào. Tôi chia sẻ câu chuyện này để mối quan hệ của hai anh chị được tốt hơn. Tôi chưa một lần nói phải giành lấy anh Giang cho bằng được. Tôi thừa nhận có tình cảm với anh ấy, nhưng tôi xin phép gói nó lại. Tôi mong câu chuyện của tôi sẽ là câu chuyện cuối cùng và anh Giang sẽ không bao giờ làm tổn thương một người phụ nữ nào nữa".

Nam Em bị fan của Trường Giang - Nhã Phương "ném đá" vì là người thứ ba. (Ảnh: Internet)

Thay vì giữ im lặng, Trường Giang quyết định lên tiếng giải thích. Nam danh hài cho biết, anh có thích Nam Em vì khi làm việc chung, anh nhận thấy cô nàng dễ thương, thông minh, hài hước và có sự đồng cảm với câu chuyện gia đình của cô. Tuy nhiên, Trường Giang khẳng định đó không phải là tình yêu.

Trường Giang cũng cho rằng, Nam Em không phân biệt được tình cảm yêu thích và sự hy sinh vì tình yêu. "Mười Khó" chia sẻ, anh không trách Nam Em bởi "không vì tôi thì không có chuyện đó". Những chia sẻ của Trường Giang nhận được sự thông cảm của nhiều khán giả.