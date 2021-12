Sao Việt dự đoán trận Việt Nam - Thái Lan: Tin vào một chiến thắng

MC Trịnh Lê Anh: "Tôi mong trọng tài sẽ công bằng trong trận lượt về"

Trước trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan, MC Trịnh Lê Anh khẳng định, đội bóng của chúng ta vẫn còn 90 phút trước mắt và cơ hội vẫn còn đang rộng mở: "Trải qua thất bại 2-0 ở trận lượt đi vừa rồi, có lẽ đa số chúng ta đều vô cùng lo lắng cho các cầu thủ trong trận đấu tối nay. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chúng ta vẫn còn tới 90 phút để thay đổi cục diện.

Có lẽ, một tuần vừa qua là thời điểm các cầu thủ và đặc biệt là HLV Park Hang-seo đã làm việc và đưa ra nhiều phương án. Theo tôi, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ truyền lửa và thổi vào các cầu thủ tinh thần quyết tâm và động lực thi đấu lớn.

MC Trịnh Lê Anh. (Ảnh: NVCC)

Với kết quả vượt ngoài mong đợi, có lẽ các cầu thủ Thái Lan cũng phần nào đó sẽ chủ quan hơn với chúng ta ở trận đấu này. Đặc biệt, công tác trọng tài ở trận đấu hôm nay nhất định sẽ có nhiều thay đổi sau những ồn ào và áp lực từ dư luận trong khu vực. Là một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển, tôi vẫn mong mỏi và đặt niềm tin vào các cầu thủ. Mong rằng chúng ta sẽ có một trận đấu cống hiến và nhận về kết quả khả quan".

Dự đoán về các nhân tố sẽ tỏa sáng trong trận đấu tối nay, MC Trịnh Lê Anh cho rằng: "Dù biết phía trước chúng ta sẽ là 90 phút đối đầu đầy nhọc nhằn và cam go, tuy nhiên tôi mong rằng những thay đổi mới về chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu tối nay của đội tuyển sẽ giúp chúng ta lật ngược tình thế. Tôi đặt niềm tin vào cầu thủ Quang Hải, anh ấy sẽ là người ghi bàn đầu tiên và giúp chúng ta vực dậy hi vọng ở hiệp một. Tiếp sau đó, tôi mong Đức Chinh, Tiến Linh hoặc Công Phượng sẽ tiếp tục cái duyên ghi bàn và giúp chúng ta san bằng tỉ số.

Tôi cũng mong trọng tài trong trận đấu tối nay thực sự công tâm để chúng ta có thể thi đấu một cách công bằng và thoải mái. Một chiến thắng với tỉ số 3-0 ngay trong 90 phút thi đấu sẽ là điều tuyệt vờikhông chỉ cá nhân tôi mà toàn bộ những trái tim Việt Nam đều khát khao và mong ước lúc này. Cho dù kết quả có ra sao thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ và ban huấn luyện. Chúc cho các chiến binh của chúng ta sẽ thi đấu hết mình để mang về vinh quang cho Tổ quốc".



MC Thành Trung: Kịch bản tôi muốn tối nay là: Việt Nam giành chiến thắng 3 – 1

Là một cổ động viên nhiệt tình của đội tuyển Việt Nam, MC Thành Trung chia sẻ nhiều tâm tư với PV Dân Việt trước trận đấu tối nay. Anh cho rằng: "Ai cũng muốn có mặt tại trận chung kết AFF Cup, tuy vậy cuộc đời không phải cứ muốn là được, chúng ta phải dựa vào tình hình thực tế cùng sự ủng hộ của may mắn.

MC Thành Trung. (Ảnh: FBNV)

May mắn chính là điều chúng ta còn thiếu trong 1 năm qua, từ những trận đấu tại Vòng Loại World Cup thứ 3 khu vực Châu Á đến những trận đấu vừa qua tại AFF CUP 2020. Bóng đá thì phải có thắng có thua, phần nhiều đều do yếu tố chuyên môn nhưng cái việc thua ở thời điểm nào của trận đấu hay lý do dẫn đến bàn thua, đôi khi lại nằm ở sự may mắn. Trong một năm vừa qua, chúng ta rất hay thua ở những thời khắc quan trọng, đơn cử như 2 trận đấu với Trung Quốc và Thái Lan, các bàn thua đến từ những sai lầm mang tính cá nhân nhiều hơn mang tính hệ thống.

Một điều không may nữa là chúng ta mất đi những cầu thủ quan trọng trong những trận đấu quan trọng, thiếu Văn Lâm, Văn Hậu, Trọng Hoàng và đặc biệt là Hùng Dũng làm cho đội bóng mất đi sự cân bằng để tạo nên một bộ máy hoàn hảo".

Nói về đội tuyển Thái Lan, MC Thành Trung nhận định: "Bóng đá Thái Lan dù thất thế trươc chúng ta mấy năm qua nhưng về chiều sâu và nền tảng của cả một hệ thống đào tạo họ vẫn hơn ta rất nhiều. Các em của chúng ta ngày hôm nay không còn sợ Thái nữa, nhưng để chiến thắng họ thật sự tại những trận đấu lớn thì chúng ta còn phải tiến bộ hơn nữa".

MC Thành Trung nói thêm: "Nếu tối nay, chúng ta chiến thắng và đi tiếp, đó chắc chắn là chiến thắng của bản lĩnh cùng đẳng cấp, đó cũng sẽ là dấu mốc khẳng định chúng ta không chỉ hết sợ Thái mà còn có thể thắng họ bất cứ lúc nào.

Sau tối nay kết quả có thế nào thì chúng ta cũng phải tin rằng, chúng ta đang có một thế hệ đội tuyển tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta có một huấn luyện viên phù hợp và có tâm nhất từ trước tới nay, hơn cả là chúng ta luôn có những cổ động viên chân chính đứng cạnh đội tuyển trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Kịch bản mà tôi muốn tối nay đó là: Việt Nam thắng 3 - 1 trong 2 hiệp chính và đi tiếp bởi loạt sút luân lưu".

BTV Minh Tiệp: Việt Nam sẽ giành chiến thắng, nhưng khó đi tiếp

Chia sẻ với PV Dân Việt, BTV Minh Tiệp cho rằng, đây sẽ là một trận đấu khó khăn, căng thẳng đối với đội tuyển Việt Nam, do đội tuyển Thái Lan đang có ưu thế dẫn trước: "Nhiều khả năng, Thái Lan sẽ phòng thủ chặt trong trận đấu tối nay, điều này gây khó khăn cho các cầu thủ của chúng ta. Theo dự đoán của tôi, trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 1 – 0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Cơ hội giành chiến thắng của chúng ta rất cao nhưng cơ hội lọt vào Chung kết thì tôi cho rằng khá thấp".

BTV Minh Tiệp. (Ảnh: FBNV)

Nói về nguyên nhân đội tuyển Việt Nam thất bại ở trận lượt đi, BTV Minh Tiệp nhận định: "Các cầu thủ đã phải cày ải quá nhiều trong những giải đấu đã qua, không ít cầu thủ gặp phải chấn thương. Trong khi đó, thầy Park lại khá "bảo thủ" khi chưa trao gửi niềm tin cho các cầu thủ trẻ, có phong độ tốt ở giải quốc nội như Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh… Tôi nghĩ họ hoàn toàn có khả năng thay thế khi có cơ hội".

Nói về nhân tố nhiều khả năng tỏa sáng trong trận đấu tối nay, BTV Minh Tiệp đặt niềm tin vào Thành Trung - hậu vệ của CLB Hà Nội: "Tuy là hậu vệ, nhưng Thành Trung nhạy bén, năng động và có khả năng dứt điểm tốt. Trước đó, cậu ấy cũng từng ghi bàn vào lưới Thái Lan trong chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội)".