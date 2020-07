Sắp công bố kết quả điều tra sai phạm tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường

Liên quan đến vụ việc hàng trăm khách hàng mua đất nền tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và Khu dân cư Đất Xanh (cùng toạ lạc tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) và Công ty TNHH MTV Đất Xanh tiếp tục căng băng rôn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý chủ đầu tư, Công an tỉnh Long An cho biết vụ việc đã được cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào cuộc điều tra và hiện đang tập trung để công bố kết quả vào cuối tháng 7 này.

Cụ thể, tại buổi làm việc với 150 khách hàng mua đất nền tại 2 dự án nói trên, Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, đã thông tin: Đối với nội dung tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Hưng Thịnh Cát Tường cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đang tập trung điều tra xác minh theo quy định của bộ Luật tố tụng hình sự.

"Cơ quan điều tra tiếp tục tập trung điều, tra xác minh đến ngày 31/7/2020 sẽ có thông tin về kết quả điều tra xác minh cho công dân có đơn tố giác được biết", ông Cường cho biết.

Ngày 31/7 Công an tỉnh Long An sẽ công bố kết quả điều tra sai phạm tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường.

Đối với đơn tố cáo liên quan đến dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh, vụ việc đã được thanh tra toàn diện theo quyết định thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An chưa nhận được kết luận thanh tra và kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Khi Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chuyển nội dung sai phạm sang cơ quan điều tra thì phía

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An sẽ tiếp nhận xử lý giải quyết theo đúng trình tự quy định.

Trước đó, ngày 29/6, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã ký kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm ở dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh. Trong đó có nêu rõ trách nhiệm của các sở ban nghành của tỉnh và UBND huyện Đức Hoà.

Hàng trăm người dân, khách hàng đã trót lỡ mua đất nền tại 2 dự án nói trên đã nhiều lần kéo đến trụ sở UBND tỉnh Long An cũng như các sở ban ngành và công an tỉnh để cầu cứu chính quyền và tố cáo chủ đầu tư lừa đảo, lập dự án ma để bán cho nhiều người.

Dự án Hưng Thịnh Cát Tường được rao bán từ cuối năm 2017, với diện tích hơn 9,4ha, sau đó Công ty Hưng Thịnh tiếp tục "vẽ" nền trên giấy để rao bán cho khách với diện tích 27ha mở rộng. Tuy nhiên, phần diện tích mở rộng này chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, chưa đền bù xong. Khi người dân phát hiện mình bị lừa đảo, tìm gặp chủ đầu tư để lấy lại tiền nhưng không thấy địa chỉ công ty.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Long An khẳng định, dự án Hưng Thịnh Cát Tường đến nay mới chỉ được giao đất hơn 5,5ha (giai đoạn 1) còn phần 27ha mà Công ty Hưng Thịnh rao bán nền chưa có cơ quan nào chấp thuận. Không chỉ bán dự án "ma", Công ty Hưng Thịnh còn đem 1 nền đất bán cho nhiều người.

Khách hàng cũng yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra sai phạm của Công ty Đất Xanh Long An.

Riêng Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An (dự án khu dân cư Đất Xanh Long An), nhóm cổ đông chính, vẫn là người của Công ty Hưng Thịnh, cũng "vẽ" dự án Hưng Thịnh Cát Tường để huy động vốn khi chưa đền bù xong. Các lô đất mà Công ty Đất Xanh Long An bán cho khách hàng hiện vẫn còn là đất của người dân.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã phát thông báo truy tìm 4 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án này.

Cụ thể, các đối tượng gồm bà Nguyễn Kim Phượng (sinh ngày 6/6/1976) tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129/30 lô 2, cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TP.HCM; bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 28/6/1978) tại Tiền Giang, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấp Thanh Hòa, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; ông Lê Hữu Hào (SN 30/4/1981) tại quận 1, TP.HCM, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấp Lương Phú B xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cuối cùng là ông Nguyễn Phú Thuận (SN 19/4/1978) tại Tân Uyên, Bình Dương. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo Công an tỉnh Long An, qua kết quả xác minh ban đầu, 4 đối tượng trên là các giám đốc, những người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh (giai đoạn từ 19/5/2017 đến nay) có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư... đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng của người dân.