Sắp hết thời hạn giảm 50% phí trước bạ, thị trường ô tô vào cuộc chạy đua nước rút

Cụ thể, số liệu từ VAMA cho thấy, doanh số bán ô tô của toàn thị trường đạt 36.356 xe, tăng 9% so với tháng trước và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 13%, xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 25% so với tháng trước.

Về ô tô lắp ráp trong nước, tổng doanh số tháng 11 đạt 23.509 xe, tăng 15% so với tháng trước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc có doanh số là 12.850 xe, tăng 0,7% so với tháng trước.

Hiện tại, trong thời điểm sắp hết năm 2020, chính sách giảm 50% phí trước bạ giảm sắp hết hạn, thị trường ô tô ghi nhận cuộc chạy đua nước rút bán hàng của nhiều hãng xe với nhiều hình thức giảm giá, tặng phụ kiện...

Các hãng xe lắp ráp trong và ngoài nước đều chạy đua doanh số trước khi chính sách giảm 50% thuế trước bạ hết hạn.

Cùng với đó, nhiều khách hàng cũng có tâm lý tranh thủ mua xe để kịp hưởng chính sách giảm 50% phí trước bạ. Do đó, mặc dù doanh số các hãng xe tăng trưởng nhanh về cuối năm nhưng các đại lý vẫn phải đưa ra thêm các chương trình khuyến mại, giảm giá,…

Điển hình, vừa qua, mẫu Nissan X-Trail tiếp tục được hãng giảm giá khoảng 124-152 triệu đồng/chiếc trong tháng 12. Các mẫu C, E và S lắp ráp trong nước của hãng xe sang đình đám Mercedes cũng được tặng bảo hiểm, gói trang bị xe với trị giá khoảng 2% giá xe. Theo đó, mức khuyến mại này quy đổi ra tiền có giá trị từ 100 đến hơn 130 triệu đồng/chiếc.

Ngoài ra, một loạt mẫu xe lắp ráp trong nước khác như Honda CRV, Toyota Fortuner, Mazda CX5, Hyundai Tucson đều được giảm giá từ vài chục triệu đồng mỗi chiếc.

Hiện tại, phân khúc xe giá từ 700 triệu đồng lên đến gần 1,5 tỷ đồng tại thị trường ô tô cuối năm đều giảm giá mạnh. Theo đó, các đại lý phân phối tập trung chính sách giảm giá, khuyến mại vào các mẫu xe nói trên.

Ngoài các hãng xe lắp ráp trong nước, các hãng xe nhập cũng không đứng ngoài cuộc cạnh tranh thị trường ô tô cuối năm. Cụ thể, từ tháng 11 đến tháng 12/2020, các mẫu xe như Everest, Ranger của Ford, Pajero của Mitsubishi, XL7 của Suzuki đều được giảm giá từ 25 đến 70 triệu đồng mỗi chiếc.

Đáng chú ý, đối với ô tô nhập khẩu, không chỉ cạnh tranh với đối thủ là xe trong nước được giảm phí trước bạ 50%, dòng xe này còn phải đẩy mạnh bán các mẫu xe cũ để dọn đường cho xe mới ra đời. Ví dụ, Ford Everest đời 2019, 2020 đang giảm giá mạnh để hãng kịp bổ sung mẫu xe mới đời 2021 ra thị trường.

Theo nhận định của giới chuyên môn, chính sách giảm 40% phí trước bạ có thể sẽ không được gia hạn thêm trong năm 2021. Do vậy, giá xe trong nước từ chỗ được giảm giá vài chục, vài trăm sẽ tăng ngược trở lại và thị trường sẽ chịu cú sốc giảm doanh số ngay từ quý I/2021.