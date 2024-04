Sát lễ 30/4-1/5, khách sạn tại Đà Nẵng vẫn "ngóng" khách

Sát lễ vẫn trống phòng

Theo đại diện Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, đến nay tỷ lệ lấp đầy phòng của khách sạn mới chỉ khoảng 50%, trong đó 70% là khách quốc tế.

"Thời điểm này năm 2023, cả khách nội địa và khách quốc tế đến Đà Nẵng đều đông đúc, khách sạn gần như kín phòng. Nhưng bất ngờ năm nay khách nội địa rất vắng, giảm đến 80% so với năm ngoái", đại diện Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng thông tin.

Lý giải về việc này, vị đại diện này cho hay, sau dịch Covid-19 người dân đã thắt chặt chi tiêu. Cùng với đó, vé máy bay nội địa khan hiếm, giá tăng cao khiến khách ít đi du lịch hơn.

"Vé máy bay Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng ngang với vé máy bay đi Thái Lan, Singapore nên nhiều người chọn đi nước ngoài du lịch. Thêm vào đó việc ngày nghỉ lễ được đưa ra hơi trễ cũng ảnh hưởng đến kế hoạch đi du lịch của nhiều gia đình", đại diện Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng nói.

Biển Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Tương tự, đại diện Awaken Danang Hotel (đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng), cũng cho hay, khách sạn đang trống gần nửa số phòng dù sát ngày nghỉ lễ.

"Công suất phòng của khách sạn mới đạt khoảng 55%. Trong đó, lượng khách quốc tế đặt phòng chiếm hơn 60%", đại diện khách sạn thông tin.

Bà Hoàng Thị Minh Phượng, Giám đốc khách sạn Sea Phoenix (đường Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng) cho biết, khoảng 65% số phòng của khách sạn có khách đặt dịp lễ 30/4-1/5 này. Khách đặt phòng chủ yếu là khách quốc tế, đến từ châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc.

"Năm ngoái khách nội địa đặt phòng sớm, rộn ràng, chiếm tỷ lệ cao. Còn tới nay, sát ngày nghỉ mà lượng khách nội địa mới chiếm 15% trong tổng số booking. Khách trong nước vắng một phần do kinh tế khó khăn, một phần do giá vé máy bay đắt đỏ", bà Phượng chia sẻ.

Thị trường nội địa giảm hơn 25%

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho rằng, kỳ nghỉ lễ dài ngày, khách ở các địa phương xung quanh sử dụng phương tiện cá nhân đến Đà Nẵng đông sẽ bù đắp sự thiếu hụt của một số chuyến bay.

Theo ông, giá vé máy bay đến Đà Nẵng vẫn rẻ hơn so với một số điểm đến khác. Nhiều chuyến bay vẫn còn chỗ, vẫn có vé với giá hợp lý.

Theo nhiều đại diện khách sạn tại Đà Nẵng, việc vé máy bay tăng cao khiến khách nội địa "ngại" đi du lịch dịp lễ. Ảnh: D.B

"Nếu du khách tìm kiếm tốt, qua các công ty du lịch và lên lịch sớm thì giá vẫn hợp lý. Đối với hệ thống các khách sạn, tỷ lệ lấp đầy từ 50-70%. Đà Nẵng không có tình trạng cháy phòng dịp lễ. Hệ thống dịch vụ hoàn toàn đủ sức phục vụ khách đến thành phố", ông Dũng nói.

Để phục vụ nhu cầu du khách kỳ nghỉ lễ, du lịch Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động, mang đến cho người dân và khách du lịch những trải nghiệm thú vị, như thả diều nghệ thuật, triển lãm tượng cát, trình diễn thể thao, phố đi bộ, lễ hội bóng đá Brazil...

Các khách sạn tại Đà Nẵng vẫn còn trống nhiều phòng dịp lễ lễ 30/4-1/5. Ảnh: D.B

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, thông tin, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài, Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 340.000 khách, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường khách quốc tế có nhiều khả quan. Riêng thị trường nội địa, lượng khách giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.