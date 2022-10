Sau 1 năm sử dụng điện mặt trời áp mái, doanh nghiệp phản hồi ra sao?

Được biết, là một trong các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam, sở hữu hàng trăm công trình trải dài khắp nhiều tỉnh thành, ngoài lĩnh vực phân phối, TTC Energy nỗ lực phát triển từ nền tảng sẵn có là một đơn vị EPC, thực hiện hoàn chỉnh dự án, từ quá trình thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, thi công xây dựng và chạy thử đến khi bàn giao công trình để vận hành, giúp giảm áp lực về thủ tục hành chính (đấu nối, PCCC,...) và vận hành.

Đặc biệt, TTC Energy sẽ xác nhận cho khách hàng cụ thể chi phí, thời gian thực hiện, hoàn thành và chất lượng công trình.

Ngoài ra, TTC Energy còn cung cấp dịch vụ O&M - Giải pháp tối ưu năng suất và sản lượng với 3 bước để hệ thống điện mặt trời vận hành ổn định và đạt năng suất tối đa gồm:

Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 3 tháng/1 lần. Kiểm tra thường xuyên ứng dụng theo dõi sản lượng, tình trạng thiết bị vật tư hệ thống. Kiểm tra độ che bóng của các vật thể xung quanh tấm pin năng lượng mặt trời khi có dấu hiệu giảm sản lượng.

Từ đó, dịch vụ của TTC Energy giúp cải thiện tổn thất sản lượng lên đến 30%/năm và rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Mới đây, công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà Duy Tân tại Long An, do TTC Energy đầu tư và thực hiện được vinh dự lọt vào Top "Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu năm 2021" do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam trao tặng năm 2021. Cùng sự tin tưởng của đối tác và khách hàng, TTC Energy cam kết góp phần vào công cuộc thúc đẩy sự chuyển dịch năng lượng, khuyến khích mục tiêu sử dụng năng lượng sạch, chung tay vào kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Năng lượng TTC

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM