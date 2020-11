Sau cãi cọ, người em sát hại chị ruột rồi cố thủ trong nhà

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Hồng Nho (SN 1984, ngụ huyện Nhà Bè) về tội Giết người. Nạn nhân là chị N.T.B.N. (chị ruột của Nho).

Theo điều tra, khoảng 0h30 ngày 5/11, anh N.V.H. (anh ruột của Nho) đang ngủ phía trước cửa nhà số 507/13A tổ 20, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM thì nghe tiếng Nho và chị N. nói chuyện với nhau lớn tiếng trong nhà.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án. Ảnh minh họa



Khoảng 45 phút sau, anh H. nghe tiếng kêu cứu, nhìn vào trong nhà thấy chị N. đang nằm bất động dưới sàn, cạnh đó là Nho đang cầm hung khí. Lo sợ Nho bỏ trốn ra ngoài gây thương tích cho người khác, anh H. khóa cửa ngoài, đồng thời, anh hô hoán cho người dân và báo công an.

Nhận tin, công an có mặt tại hiện trường, vận động thuyết phục Nho bỏ hung khí nhưng Nho không hợp tác mà cố thủ bên trong nhà. Công an đã phá cửa, khống chế bắt giữ Nho. Kết quả giám định xác định nạn nhân N. chết do đa vết thương.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án để xử lý theo đúng quy định.