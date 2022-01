Sau cuộc nhậu giữa cánh đồng, 5 người thương vong

Chiều 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong và 3 người nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, một số thanh niên đi qua khu vực căn chòi ở ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức thì nghe tiếng kêu cứu từ bên trong nên chạy đến để tìm hiểu.

Người đàn ông đang cấp cứu trong bệnh viện vì ngộ độc rượu. Ảnh công an cung cấp

Khi chạy tới, những thanh niên này thấy trong căn chòi có 3 người đàn ông đang ôm bụng quằn quại, đau đớn, 2 người khác nằm yên, bất động. Khi kiểm tra họ xác định hai người này đã tử vong trước đó vài giờ.

Nhận tin báo, cơ quan Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Bến Lức lập tức có mặt và khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu lượm dấu vết liên quan. Theo lực lượng chức năng, nhóm người này tổ chức nhậu trong chòi giữa cánh đồng, chưa rõ nguồn gốc rượu từ đâu, có ngâm thuốc hay không.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, hai nạn nhân tử vong là ông Lương Văn Mãi (71 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và ông Trịnh Phong Vinh (65 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An). Trong đó, ông Vinh nguyên là cán bộ Công an Long An nghỉ hưu.

Ba trường hợp đưa đi cấp cứu gồm ông Lương Văn Đảo (45 tuổi), Đoàn Văn Nhớ (52 tuổi, cùng ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và ông Dương Văn Toàn (37 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Hiện cả ba đang trong tình trạng hôn mê sâu chưa hồi phục.

Theo một số người dân địa phương, căn chòi được cất trên phần diện tích đất ruộng của ông Vinh. Khi làm ruộng, ông Vinh đã thuê một số người tham gia, sau đó ăn ngủ tại đây. Đêm 6/1, nhóm người trên tổ chức nhậu dẫn đến ngộ độc gây ra cái chết 2 nạn nhân.

Hiện Công an đang thu giữ số nước còn lại trong chai để giám định.