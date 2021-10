Sau dịch, phân khúc bất động sản nào được tìm kiếm?

Thực tế, ngày càng nhiều gia đình săn đón và muốn sở hữu các sản phẩm bất động sản (BĐS) vùng ven. Đặc biệt, ở những khu vực không quá xa trung tâm nhưng lại đáp ứng được nhu cầu đầu tư sinh lời, lẫn nhu cầu ở thực càng dễ hút khách.

Phân khúc BĐS an toàn có không gian xanh, thoáng mát được nhà đầu tư chú ý sau dịch Covid-19 (Ảnh: Novaland)

"Khẩu vị" mới của giới đầu tư

Sau gần 5 tháng giãn cách, liên tục phải "bó gối" làm việc tại nhà khiến anh Minh Hoàng - quản lý thương hiệu của một doanh nghiệp hàng tiêu dùng tại TP.HCM quyết định đánh giá lại tiêu chí tìm nhà của mình.

Theo anh Hoàng, với tầm tài chính khoảng hơn 4 tỷ đồng, ban đầu vợ chồng anh muốn chọn nhà trong một số quận gần trung tâm như Phú Nhuận, Gò Vấp để gần cơ quan, cũng như thuận tiện cho con cái đi học. Nhưng sau dịch, giờ vợ chồng anh chỉ muốn tìm được một căn hộ có môi trường sống thông thoáng, thoải mái và dịch vụ tiện ích đầy đủ hơn, dù ở xa trung tâm cũng không quan trọng.

"Việc phải ở nhà kéo dài giúp tôi nhận ra không gian sống đủ sáng, thoáng khí và xanh quan trọng ra sao. Bây giờ tôi đang lùng mua một số căn hộ ở khu vực TP Thủ Đức, hoặc chếch qua hướng Q.7 cũng được", anh Hoàng cho hay.

Trường hợp như anh Hoàng không phải là hiếm, bởi dịch Covid-19 đã làm thay đổi một số nhìn nhận của người mua về tiêu chí của một BĐS đáng sống. Cụ thể, nếu trước dịch Covid-19, tiêu chí giá và vị trí, chất lượng, uy tín chủ đầu tư được nhà đầu tư "săm soi", thì nay có thêm tiêu chí không gian sống an toàn.

Những dự án có môi trường sống xanh, sạch, thoáng mát và có ánh sáng, thông thoáng tự nhiên, tiện ích dịch vụ đa dạng, khép kín... thu hút sự tìm kiếm của nhà đầu tư - Ảnh: Novaland

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn về nhu cầu người mua nhà mới đây cho thấy, 95% khách hàng tham gia khảo sát coi trọng môi trường sống xanh, sạch, thoáng mát và có ánh sáng, thông thoáng tự nhiên, tiện ích dịch vụ đa dạng, khép kín. Trong đó, xu hướng tìm mua nhà tại nhiều dự án ở khu vực ngoại thành TP.HCM với mức giá từ 40-50 triệu đồng/m2 đang ngày càng được ưa chuộng.

Thậm chí, còn có những dự án có mức giá đến 60 - 70 triệu đồng/m2 nhưng thị trường vẫn chấp nhận, nhanh chóng hết hàng mà yếu tố thu hút chính đến từ lợi thế không gian sống.

Chẳng hạn tại TP.Thủ Đức, dự án Vinhome Grand Park của Tập đoàn Vingroup dù phải di chuyển khá xa trung tâm, hệ thống giao thông chưa hoàn toàn đồng bộ nhưng vẫn luôn có tỷ lệ hấp thụ cao bất chấp giá bán lên tới gần 50 triệu đồng/m2.

Hoặc, dự án Beverly Vinhome Grand Park (TP. Thủ Đức), dù có giá chào bán dự kiến vào khoảng 65 triệu đồng/m2, khá cao so với mặt bằng chung của khu vực nhưng các căn hộ tại đây vẫn được thị trường đón nhận, dự báo sẽ tạo ra sóng giao dịch trong quý 4/2021. Yếu tố được đánh giá cao giúp khu đô thị này tự tin cạnh tranh với nhiều dự án khác là chất lượng sống xanh và hệ thống tiện ích quy mô đại đô thị hàng đầu khu vực phía Đông.

Trong khi đó, ở khu vực phía Nam thì dự án khu phức hợp Westgate (huyện Bình Chánh) của An Gia cũng đang được săn đón bởi sự chú trọng của chủ đầu tư trong việc phát triển không gian sống xanh với 50 tiện ích dịch vụ khép kín.

Những dự án được đánh giá an toàn đã và đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư - Ảnh: Novaland

Chưa kể, đây cũng là một trong số ít dự án ở TP.HCM hiện nay có pháp lý hoàn thiện với giá khoảng 40 triệu đồng/m2; bên cạnh các chính sách bán hàng ưu đãi như: Mua nhà được cashback hoàn tiền 100 triệu đồng, chiết khấu 6% giá trị căn hộ hay thanh toán theo tiến độ đủ 30% là có thể nhận bàn giao nhà (vào quý 1/2023)…

Xu hướng mới sẽ dẫn dắt thị trường?

Theo các chuyên gia, xu hướng lựa chọn BĐS gắn liền với sức khỏe sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới khi con người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến không gian sống, sức khỏe cũng như thói quen "work from home"…

Chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang, nhận định, hiện có hai loại BĐS mà giới đầu tư tại TP.HCM đang nhắm tới là BĐS an toàn và BĐS tránh dịch. Phải biết rằng, khi đại dịch xảy ra và bây giờ là bình thường mới, điều này tạo ra lo lắng biết đâu đại dịch sẽ quay lại, nên khách hàng ngày càng quan tâm hơn tới chất lượng sống và sự an toàn.

Theo ông Quang, BĐS an toàn có thể là khu nghỉ dưỡng ngoại ô, khu nhà ngoại ô có đầy đủ không gian sống, đầy đủ y tế… có nghĩa là có không gian biệt lập, tự cung tự cấp nhưng an toàn; khu Second Home, đất nền… Trong đó, đất nền mang tính ổn định, khả năng sinh lời cao nên dự báo sẽ có đợt sốt nhẹ trong thời gian tới.

Trước đây, xu hương đầu tư BĐS đi theo hướng hào nhoáng, thể hiện đẳng cấp nhưng này đã khác... - Ảnh: Novaland

"Trước đây, BĐS đi theo hướng hào nhoáng, cao cấp, thể hiện đẳng cấp và hưởng thụ, còn bây giờ BĐS chuyển theo hướng an toàn – Nghĩa là BĐS tạo cảm giác cho mọi người cảm thấy mình an toàn trong đại dịch, có đầy đủ thực phẩm, đầy đủ y tế, không gian đời sống…", ông Quang nói.

Còn với BĐS tránh dịch, theo ông Quang, là do dịch bệnh Covid-19 có thể sẽ tiếp diễn đến năm 2022 mới có thể kiểm soát, thế nên với các dự án nào bàn giao cuối năm 2022 và đầu năm 2023 gọi là BĐS tránh dịch.

"Cái quan trọng với BĐS tránh dịch là nên tìm những nhà đầu tư có chính sách khuyến mãi, chiết khấu, thưởng tốt cho khách hàng… đặc biệt là giãn tiến độ thanh toán. Thay vì thanh toán 2 tháng 5-10% thì giờ 1 tháng thanh toán 1-2% để cho khách hàng không bị áp lực trong giai đoạn hiện nay", ông Quang chia sẻ.

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính - ngân hàng, cũng đánh giá bất động sản vùng ven là phân khúc ổn định trong rất nhiều năm. Đây là loại hình phù hợp cho mọi đối tượng, từ "đại gia" cho đến người lao động.

Theo ông Hiển, những người có tiền rất biết cách nhìn nhận vùng nào là tiềm năng, thường mua và để đó 5-10 năm đợi tăng giá. Ngược lại, những người lao động lại cần tìm nơi để "an cư lạc nghiệp", xây nhà có sân vườn… đây là "mục đích kép", vừa để ở vừa để sau này giá trị lâu dài là giá đất sẽ tăng lên.

"Thị trường bất động sản vùng ven được hỗ trợ bởi 2 yếu tố thuận lợi là tốc độ đô thị hóa và hạ tầng kết nối tốt. Các nhà đầu tư với mức sống trung bình chỉ cần có trong tay khoảng 1-2 tỷ đồng hoặc vài trăm triệu đồng là có thể đầu tư bất động sản vùng ven TP. HCM" - ông Hiển cho hay.