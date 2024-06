Sau hạn mặn, nông dân vùng trồng chanh ven sông Vàm Cỏ Đông chăm chỉ ra đồng, hứa hẹn mùa bội thu

Chanh, đu đủ xanh mượt cho nhiều trái trên cành

Sáng 14/6, trở lại cánh đồng khô hạn cách nay hơn một tháng, chúng tôi không khỏi giật mình khi một màu xanh chạy dài hết cánh đồng chanh, đu đủ, khóm gần 30 ha cách sông Vàm Cỏ Đông gần 50m.

Dù trời đang âm u chuyển mây đen nhưng nhiều nông dân vẫn bón phân, nhổ cỏ, khai thông mương nước phục vụ cho sản xuất trong suốt thời gian tới đây.

Vườn chanh nhà anh Nguyễn Văn Giang (43 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) cho nhiều trái chờ thu hoạch. Clip: Thiên Long

Ông Nguyễn Văn Giang (43 tuổi, ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An) khẳng định, diện tích gần 1ha chanh, đu đủ của ông được chăm bón đã ra trái rất đều hứa hẹn một mùa bội thu.

"Kinh nghiệm làm nông lâu năm giúp nhiều cho nhà vườn, cây ăn trái bị khô hạn thường cho trái nhỏ, giảm chất lượng. Mình đã cắt bỏ trái chỉ chừa lại số ít, biện pháp lúc này là duy trì tưới nước chờ mùa mưa đến. Hơn một tháng nay mưa cây xanh tốt nhìn thấy rõ, lúc này gia đình thường xuyên có mặt ngoài đồng chăm sóc chờ ngày thu hoạch", ông nói.

Vườn chanh của anh Nguyễn Văn Hoà được vun gốc bón phân. Ảnh: Thiên Long

Ông Giang trao đổi thêm, chi phí cắt cành, tỉa cành cùng việc vun phân bón gốc chi phí mỗi 1ha khoảng 30 triệu đồng. Mặc dù tốn kém gần gấp đôi năm trước, nhưng cây không bị chết yểu, lợi nhuận sẽ đạt gấp 2-3 lần cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Hòa (48 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) cho biết, toàn bộ khu vườn gần 2ha của ông ven quốc lộ N2, cách sông Vàm Cỏ Đông không xa. Đến nay vườn chanh đã mượt mà nhìn thấy…ghiền.

"Một số cây khô héo, bị lão chết tôi cho trồng lại giống chanh không hạt vừa thử nghiệm, vừa xem sức chịu đựng ra sao để sau này nhân ra vùng đất lân cận", ông Hoà nói.

Mùa mưa ngành chức năng vẫn khuyến cáo nông dân

Đi dọc theo bờ sông Vàm Cỏ Đông khu vực xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, hầu hết vườn chanh và cây ăn trái khác của hàng trăm hộ nông dân nơi đây đều phủ một màu xanh đầy sức sống.

"Giá thu mua hiện tại chanh giảm 4.000-5.000 đồng/ký so với mùa khô nhưng trái nhiều tính ra còn lời kha khá", ông Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ) thông tin.

Vườn chanh của anh Nguyễn Văn Hòa tươi tốt khi mùa mưa đến. Ảnh: Thiên Long

Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bến Lức (Long An), toàn huyện có gần 1.500ha chanh có khả năng giảm năng suất do ảnh hưởng của hạn, mặn. Nhà vườn đã có nhiều biện pháp làm giảm thiệt hại cây trồng. Các cơ quan chuyên môn huyện thường xuyên tuyên truyền đến hộ dân về kỹ thuật chăm sóc vườn cây sau hạn mặn, cố gắng giảm tối đa thiệt hại, trong đó chú trọng cây lâu năm bị chết do thiếu nước, nhiễm mặn.

Khu vườn chanh anh Nguyễn Văn Giang, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Ảnh: Thiên Long

Trung tâm này trực tiếp thông tin hướng dẫn cho nhà vườn những điều cần chú ý: Khi chăm sóc các loại cây, cụ thể là đã vào mùa mưa, nông dân không nên trữ nước ở trong các mương dọc theo hàng cây, phèn trong đất nhiều khả năng sẽ được phóng thích hòa lẫn vào nước trong các mương vườn.

Ngoài ra, thời điểm trước đó nhà vườn sử dụng nước nhiễm mặn thấp để tưới, do lượng muối còn nằm ở trên tầng đất mặt nên khi mưa xuống, lượng muối đó sẽ theo nước mưa chảy xuống những kênh mương, nông dân cần chủ động thoát lượng nước này ra.

"Nông dân cần bón vôi, phân hữu cơ để vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa cải tạo đất giúp cây mau phục hồi cho bông kết trái đạt sản lượng cao đạt vu mùa bội thu", Trung tâm chỉ rõ.

Vùng chuyên canh trồng 3 huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ ven sông Vàm Cỏ Đông là nơi cung cấp sản lượng lớn chanh, đu đủ, khóm… trong cả nước. Người dân nơi đây ngày nào còn khó khăn, giờ khá lên nhiều gia đình trở nên giàu chính từ loại cây ăn trái thích ứng với vùng phèn, nhiễm mặn hàng năm.