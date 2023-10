Sau hơn 2 giờ lập chốt, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT kiểm tra, xử lý

Trước đó, ngày 4/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn "thông báo" liên quan chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về vấn đề kiểm tra nồng độ cồn. Thông báo có nội dung "các phó phòng và các đội trưởng, trạm trưởng thuộc PC08 và đội trưởng CSGT công an các quận, huyện có mặt để chỉ đạo. Dừng tất cả các phương tiện theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Giám đốc Công an TP.HCM sẽ nghiêm khắc xử lý tập thể, cá nhân không thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo bộ và Giám đốc Công an TP.HCM".

Theo đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM, thông tin trên là giả mạo, không đúng sự thật, không phải thông báo chính thức từ Công an TP.HCM. Cũng theo vị đại diện này, các thông báo chính thức của Công an TP.HCM sẽ được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM.