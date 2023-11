Sáng 10/11, trao đổi với Dân Việt, Thượng tá Trần Long Khánh- Trưởng Công an TP. Phan Thiết( Bình Thuận) cho biết, đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai để làm rõ hành vi của 3 đối tượng đã dùng hung khí chém nam học sinh lớp 11 nứt sọ.



Hiên trường 3 đối tượng chém nam học sinh lớp 11 nứt sọ, gây thương tích. Ảnh: NL

Thông tin ban đầu từ Công an TP.Phan Thiết, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Phan Thiết đã cử nhiều đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ. Sau nhiều giờ, đến rạng sáng 10/11, Công an TP. Phan Thiết đã bắt được nhóm đối tượng chém học sinh lớp 11 trọng thương.



Cả 3 đối tượng có hành vi trên được xác định là: Nguyễn Ngọc Huy (SN 2006), Nguyễn Văn Tân (SN 2006), Nguyễn Anh Kiệt (SN 2008), đều thường trú ở phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong lúc đá bóng.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 17g chiều 9/11, em L.T.T. (SN 2007, ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết), là học sinh lớp 11B1, trường THPT Lê Lợi đi học về thì bất ngờ bị ba nam thanh niên chặn hành hung.