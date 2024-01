Sau khi bị khai trừ Đảng, 2 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và An Giang sẽ bị bãi nhiệm?

Như Dân Việt thông tin, hôm qua (27/1) Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và các đảng viên vi phạm, khuyết điểm.

Trong số những trường hợp bị Ban Ban Bí khai trừ khỏi Đảng có Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư. Những trường hợp này được nhận xét là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (trái) và ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ bị bãi nhiệm chức vụ sau kỷ luật Đảng. Ảnh Đ.X

Cả ông Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư đều bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Trao đổi với PV, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đối với cán bộ, đảng viên đã bị tổ chức Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng thì chức vụ bên chính quyền sẽ bị xử lý tương đương.

Trường hợp ông Trần Văn Hiệp còn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Thanh Bình còn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Trần Anh Thư còn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang . Đây là chức danh do HĐND tỉnh bầu nên cơ quan này sẽ xem xét bãi nhiệm. Bãi nhiệm là (chế tài kỷ luật) hình thức xử phạt buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ đối với người được giao giữ chức vụ có hành vi quy định của tổ chức Đảng, vi phạm pháp luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao.

Mới đây vào cuối tháng 12/2023, ông Trần Văn Tân sau khi bị Ban Bí thư khai trừ Đảng, đã bị HĐND tỉnh Quảng Nam bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó có trường hợp ông Nguyễn Đức Chung, ông Chu Ngọc Anh (2 cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), sau khi bị khai trừ Đảng, bị HĐND thành phố Hà Nội bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cả Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiếp và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Cụ thể, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan siêu dự án Khu đô thị Thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Còn ông Nguyễn Thanh Bình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hành vi của ông Bình liên quan đến đường dây khai thác cát lậu lớn nhất địa phương này.