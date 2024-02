Khẩn trương thực hiện các đề xuất của Thanh tra Chính phủ

Đáng chú ý, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều quyết định chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý triệt để các vi phạm mà trước đây mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra. Các vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ phát hiện và yêu cầu phải khắc phục, xử lý theo quy định pháp luật tại Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020, Kết luận thanh tra số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2021 và Thông báo số 1103/TB-TTCP ngày 8/7/2020.

Thành phố Đà Lạt hiện đang tồn tại nhiều dự án đầu tư có xảy ra sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã phát hiện. Ảnh: Q.Đ

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của 3 dự án do qua kiểm tra, xác minh, có vi phạm pháp luật đất đai và đầu tư, gồm các dự án: Dự án vườn ươm do Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt thuê 79.995,3m2 đất tại phường 7, TP. Đà Lạt; Dự án xây dựng Khu dịch vụ du lịch và nghĩ dưỡng cao cấp (King Palace) do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ đầu tư tại đường Trần Quang Diệu, phường 10, TP.Đà Lạt và Dự án xây dựng khu đô thị - thương mại - du lịch nghĩ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý dứt điểm việc thu hồi lại 13 biệt thự, do Công ty Đào tạo - Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin Cadasa thuê tại số 16 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP. Đà Lạt.

Mặt tiền dự án khách sạn 5 sao Merperle DaLat Hotel do Công ty Khải Vy làm chủ đầu tư. Ảnh: K.V

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tiến hành kiểm tra, xử lý 16 đơn vị thuê đất nhưng để đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định pháp luật việc góp vốn bằng nhà đất (2.554,2m2) tại số 5 Nguyễn Thái Học (Khách sạn Empress) để hình thành liên doanh hoạt động theo mô hình Công ty TNHH (Công ty TNHH Thanh Thúy). Tương tự, rà soát việc Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt thuê 43.557m2 đất để làm vườn hoa thành phố…

Vi phạm về xây dựng tại công trình Tòa nhà Câu lạc bộ Golf, thuộc dự án Công ty Hoàng Gia Đà Lạt. Ảnh: T.L

Khắc phục sai phạm tại 2 dự án đầu tư nổi cộm



Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý đối với các vi phạm về đầu tư, đất đai của Dự án khách sạn 5 sao Merperle DaLat Hotel, tại số 1 Hùng Vương, phường 10, TP. Đà Lạt. Thực tế, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho gia hạn và cho phép Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Sài Gòn chuyển nhượng lại cho Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Vy.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, rà soát lại năng lực tài chính, yêu cầu chủ đầu tư mới là Công ty Khải Vy phải nộp tiền ký quỹ thực hiện dự án, cam kết thời hạn hoàn thành. Trường hợp chậm tiến độ so với cam kết mà không hoàn thành dự án thì chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính rà soát và quyết định điều chỉnh tiến độ đầu tư Dự án Merperle DaLat Hotel. Hiện dự án đã hoàn thành thủ tục đất đai, môi trường; Bộ Xây dựng đang thẩm định thiết kế kỹ thuật.

Công trình xây dựng tại dự án khách sạn Merperle DaLat Hotel. Ảnh: K.V

Ngày 3/11/2023 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo sở, ngành liên quan xác định nghĩa vụ tài chính của Công ty Khải Vy phải nộp, do thay đổi thiết kế, làm tăng hệ số sử dụng đất tại dự án khách sạn Merperle DaLat Hotel. Công ty Khải Vy đã nộp tiền ký quỹ, nghĩa vụ tài chính, khi được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng. Và, dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Riêng công trình tòa nhà CLB Golf, thuộc Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt, tại số 02 Trần Nhân Tông, phường 1, TP. Đà Lạt; Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, doanh nghiệp này đã gửi hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép; tuy nhiên, do UBND tỉnh đã có chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình này, trong đó, có việc yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ các hạng mục công trình tự ý xây dựng không phép, sai phép, hoàn thành trước ngày 25/1/2024).

Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ đầu tư không chấp hành thì tổ chức thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm (sai phép, không phép) theo quy định (hoàn thành trước ngày 15/2/2024). Vì vậy, Sở Xây dựng chưa có cơ sở để giải quyết hồ sơ cấp phép theo thẩm quyền.