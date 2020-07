Sau khi chuyển màu xanh đỏ, con suối ở Bình Dương lại nổi bọt trắng xoá

Ngày 18/7, cơ quan hữu quan thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành lấy mẫu nước tại suối Sọ (hay còn gọi là Cây Sao, Khu phố Tân Phước, phường Tân Bình) để điều tra, làm rõ nguyên nhân con suối này tiếp tục nổi bọt trắng xoá.

Trước đó, vào chiều 17/7, người dân sống gần con suối Sọ tiếp tục phát hiện nước tại con suối bất ngờ đổi màu, nổi bọt trắng xoá kéo dài nhiều km.

Nước tại suối Sọ lại tiếp tục nổi bọt trắng xoá và kéo dài nhiều km.

Theo những người dân sống gần con suối, trước đó, nước con suối đã 2 lần đổi màu xanh dương và nhuốm màu đỏ tươi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy hiện tượng nước của con suối có màu trắng đục, nổi bọt trắng xóa, bốc mùi khó chịu.

"Thời điểm nước có màu trắng đục, chảy dài nhiều km dọc theo con suối, cá nổi trên mặt nước rất nhiều", một người dân cho biết.

Theo phản ánh, đến 22h ngày 17/7, nước tại con suối chảy rất mạnh nhưng màu trắng đục của nước kéo dài khoảng 3km, mùi khó chịu vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nơi cuối nguồn bọt nổi trắng xoá.

Trước đó, vào các ngày 16 và 24/4, nước tại con suối Sọ này cũng đã 2 lần đổi màu xanh đỏ khiến người dân khiếp sợ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Dĩ An, UBND phường Tân Bình cũng như các cơ quan hữu quan và lực lượng cảnh sát môi trường đã vào cuộc kiểm tra, nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân thay đổi màu nước ở suối Sọ.

Cụ thể, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương và đại diện UBND phường Tân Bình đã khảo sát dọc theo các tuyến thoát nước thải vào suối Sọ. Lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân nước suối Sọ chuyển đột ngột sang màu đỏ có thể là do màu sơn hoặc màu mực in thải từ khu vực tổ 13, 14 thuộc khu phố Tân Phước, phường Tân Bình.

Tuy nhiên, đây là khu dân cư sinh sống và không có đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động. Ngoài ra, thời gian xảy ra vụ việc ngắn, hệ thống thoát nước tại khu vực đặt cống ngầm nên cũng không xác định được tổ chức hay cá nhân nào xả thải.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.