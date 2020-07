Bình Dương muốn đặt trạm thu phí trên “con đường tơ lụa” để chống kẹt xe

Tại kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh Bình Dương khoá IX nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã gửi tờ trình, đề nghị HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT746, ĐT747B, ĐT743, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo UBND tỉnh Bình Dương, các tuyến đường nói trên là các tuyến đường huyết mạch của tỉnh đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng. Hàng năm, các khoản chi phí để duy tu bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng nhằm duy trì khả năng khai thác các tuyến đường này trong tình trạng tốt nhất là rất lớn, trong khi nguồn ngân sách tỉnh bố trí cho công tác bảo trì đường bộ là có hạn.

UBND tỉnh Bình Dương đề xuất đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua nút giao An Phú. Ảnh: V.D

Với lưu lượng giao thông hiện tại và tương lai, tình trạng ùn tắc tại các nút giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, cần phải có chi phí đầu tư nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, kẹt xe của các tuyến đường.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Dương, việc tạo ra nguồn thu là để đảm bảo các khoản chi cho bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường. Mặt khác, đầu tư các hạng mục chống ùn tắc như cầu vượt, hầm chui, cầu vượt cho người đi bộ, đường gom, tạo cảnh quan đẹp cho toàn tuyến đường. Điều này là cần thiết, nhằm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư đến Bình Dương.

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn thường xuyên xảy ra ùn tắc, kẹt xe kéo dài nhiều giờ. Ảnh: V.D

Theo đó, quy mô dự án gồm 4 tuyến đường. Trong đó, đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn từ Km0+000 đến Km62+430 và đoạn vuốt vào đường ĐT743A sẽ xây dựng 6 cầu vượt trên tuyến chính, 6 hầm chui trên tuyến chính, 15 hầm chui ngang, 28 cầu vượt dành cho người đi bộ, 7 đường gom dân sinh, duy tu sửa chữa mặt đường lớn bị sụt lồi, hằn lún và xây dựng trạm thu phí An Phú.

Bên cạnh đó, sẽ thực hiện việc duy tu bảo dưỡng hàng năm, trung tu, đại tu, bảo dưỡng cây xanh tuyến đường ĐT746 đoạn Tân Phước Khánh – Uyên Hưng (giai đoạn 1); Tuyến ĐT747B, đoạn từ ngã tư Bình Chuẩn – Hội Nghĩa (giai đoạn 1); Tuyến đường ĐT743, đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần.

Dự án sẽ thực hiện giải toả đất với diện tích 78.220m2 (để xây dựng cầu vượt, hầm chui) với chi phí đền bù lên đến 1.238 tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 9.623 tỷ đồng, nguồn vốn để thực hiện sẽ được lấy từ khoản thu từ trạm thu phí, vốn của nhà đầu tư và vốn vay. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và loại hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (O&M).

Thời gian thu phí để hoàn vốn cho dự án sẽ là 30 năm.

UBND tỉnh Bình Dương từng quyết định mua lại trạm thu phí BOT trên đường ĐT743 rồi xoá sổ. Ảnh tư liệu

Trước đó, vào năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định mua lại rồi xoá bỏ trạm thu phí An Phú nằm trên đường ĐT743 (đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An) và không thu phí các dự án đường Tân Vạn - Mỹ Phước - Bàu Bàng, đường ĐT746, ĐT747B khi đưa vào hoạt động.

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn có chiều dài 62km nối từ huyện Bàu Bàng đến Quốc lộ 1A . Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 80km/giờ, mặt cắt 32m, 6 làn xe.

Đây được mệnh danh là "con đường tơ lụa" của tỉnh Bình Dương kết nối với TP.HCM, Đồng Nai và Bình Phước. Tuyến đường được đầu tư với tổng là 3.500 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV. (BECAMEX IDC CORP.) làm chủ đầu tư

Tuyến đường này dù mới được đưa vào sử dụng nhưng thường xuyên xảy ra tình trạng vệt hằn lún, trồi sụt nhựa tại mặt đường chính. Đăc biệt, người dân luôn ám ảnh bởi cảnh kẹt xe, ùn tắc kéo dài và tai nạn chết người xảy ra thường xuyên trên tuyến đường này.