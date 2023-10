Quá trình Vinafood 2 "dâng" đất công cho tư nhân

Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thế Năng (sinh năm 1959; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II) và Đinh Trường Chinh (sinh năm 1974; nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Quảng cáo-Xây dựng-Địa ốc Việt Hân).

Hai bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo Kết luận số 2099/BC-TTCP của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ số BB971073), trong khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, HĐTV Vinafood 2 đã ban hành nghị quyết tự cho phép Vinafood 2 liên kết, hợp tác liên kết với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH 2 thành viên lấy tên là Công ty Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án.



Theo kết luận thanh tra, hành vi thâu tóm đất vàng 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh gây thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: LĐ

Trong đó, Vinafood 2 góp 20% và Công ty Việt Hân góp 80%. Tổng giá trị các khu đất được 2 bên xác định là 730 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nghị định 71/2013/NĐ-CP của Chính Phủ nêu rõ: Doanh nghiệp không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chưa dừng lại, ngày 22/10/2015, Hội đồng thành viên Vinafood 2 phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất của 4 khu đất này để thực hiện bán chuyển nhượng, thay đổi toàn bộ nội dung của Nghị quyết số 01 ngày 5/2/2015 đã trình Bộ NN&TNT và Bộ Tài chính.

Ngày 25/11/2015, Vinafood 2 đã chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh cho Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Đại diện pháp luật Công ty Việt Hân Sài Gòn đã dùng chính số tiền góp vốn điều lệ trong Công ty Việt Hân Sài Gòn để mua 4 cơ sở nhà đất này là tài sản của Vinafood 2, và Vinafood 2 bàn giao sổ đỏ số BB971073 của 4 cơ sở nhà đất cho Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Công ty Việt Hân Sài Gòn sau đó đã lợi dụng sổ đỏ trên để vay vốn ngân hàng trái pháp luật.

Lập dự án khống để vay nghìn tỷ của ngân hàng

Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc Vinafood 2 không triển khai dự án, chỉ sử dụng sổ đỏ để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 4 công ty thành viên vay ngân hàng và sau này là Công ty Việt Hân Sài Gòn chỉ sử dụng sổ đỏ và lập nhiều hồ sơ vay bằng dự án đầu tư khống để thế chấp đảm bảo cho nhiều khoản vay vốn trực tiếp tại một số ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) hoặc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho các pháp nhân khác thực hiện các dự án khác, không liên quan đến khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh để vay vốn và giải ngân trái pháp luật.

Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, lần thứ nhất, Vinafood 2 ký hợp đồng tín dụng số CIB20140016 với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Teckcombank) vào ngày 5/12/2014, tổng số tiền được vay là 850 tỷ đồng, mục đích vay là để bổ sung vốn kinh doanh thường xuyên cho 4 đơn vị hạch toán phụ thuộc; ký hợp đồng thế chấp số CIB2015.0022/HĐTC ngày 6/3/2015 (không có chứng nhận của công chứng, không đăng ký giao dịch đảm bảo).

Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo là bằng sổ đỏ của khu đất 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh được xác định là hơn 696 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ cho Teckcombank. Sau đó, Teckcombank đã thực hiện giải ngân từ ngày 9/3/2015 là hơn 518 tỷ đồng. Đến ngày 9/12/2015, Vinafood 2 đã trả hết nợ gốc và lãi cho Teckcombank.

Lần thứ 2, ông Đinh Trường Chinh – Chủ tịch HĐTV, đại diện pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, chi nhánh TP.HCM (MSB) ngày 29/4/2016, được chứng nhận tại Phòng công chứng số 7 ngày 6/5/2016 bằng sổ đỏ của 4 cơ sở nhà đất trên, có tổng giá trị tài sản đảm bảo là hơn 2 nghìn tỷ để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông, theo hợp đồng cho vay số 042/2016 ngày 4/2/2016.

Tổng số tiền được vay là gần 1,7 nghìn tỷ đồng, mục đích vay là tài trợ vốn cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông mua 99% vốn góp của bà Hoàng Thị Cẩm Ngọc trong Công ty Việt Hân Sài Gòn. MSB đã thực hiện giải ngân ngày 4/2/2016, đến này 24/1/2017, Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông trả hết nợ gốc và lãi cho MSB.

Lần thứ 3, bà Trương Thị Cẩm Giang – Chủ tịch HĐTV, đại diện pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn tiếp tục ký hợp đồng thế chấp (có thực hiện công chứng các hợp đồng thế chấp nhưng Văn phòng đăng kí đất đai thành phố không thực hiện đăng kí giao dịch đảm bảo) với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch (SCB) bằng sổ đỏ của 4 cơ sở nhà đất trên.

Lần này, tổng giá trị tài sản đảm bảo theo chứng thư thẩm định giá lần 1 do Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCVALUE lập ngày 3/2/2017 xác định giá trị khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh thuộc Dự án The Goldmark Premium Tower do Công ty Việt Hân Sài Gòn làm chủ đầu tư (dự án khống) là hơn 7,25 nghìn tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 9 hồ sơ khách hàng vay ngắn hạn, với mục đích bổ sung để thực hiện thi công Dự án The Goldmark Premium Tower, giai đoạn 1.

Sau đó, từ ngày 6/2 đến ngày 30/3/2017, SCB - Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch đã giải ngân hơn 5,8 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 8/2017, Công ty Việt Hân Sài Gòn trả nợ hết gốc và lãi cho 7 hợp đồng, tháng 4/2018, trả nợ hết gốc và lãi cho 2 hợp đồng.

Lần thứ 4, bà Trương Thị Cẩm Giang lại ký hợp đồng thế chấp tài sản với SCB (có thực hiện công chứng các hợp đồng thế chấp nhưng Văn phòng đăng kí đất đai thành phố không thực hiện đăng kí giao dịch đảm bảo) bằng sổ đỏ của 4 cơ sở nhà đất trên với tổng giá trị tài sản đảm bảo vẫn theo chứng thư thẩm thẩm định giá lần 1 của Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCVALUE lập ngày 3/2/2017, xác định giá trị giá trị 4 cơ sở nhà đất thuộc Dự án The Goldmark Premium Tower do Công ty Việt Hân Sài Gòn làm chủ đầu tư (dự án khống) là hơn 7,25 nghìn tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 7 hồ sơ khách hàng vay ngắn hạn, với mục đích bổ sung để thực hiện thi công Dự án The Goldmark Premium Tower, giai đoạn 1.

Trong cùng một ngày 17/8/2017, ngân hàng đã giải ngân cho Công ty Việt Hân Sài Gòn gần 5,4 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 8/2018, Công ty Việt Hân Sài Gòn trả hết nợ gốc và lãi của 7 hợp đồng trên cho SCB.

Lần thứ 5, với cùng cách thức, mục đích như lần 3, lần 4, ngày 29/8/2018, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã được SCB - Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch giải ngân cho vay hơn 6,3 nghìn tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 7 hồ sơ khách hàng vay ngắn hạn.

Theo Kết luận Thanh tra, Công ty Việt Hân Sài Gòn lợi dụng sổ đỏ kèm chứng thư xác định trị giá tài sản đảm bảo là 7,25 nghìn tỷ đồng, phối hợp với SCB và các cơ quan công chứng để thực hiện kí cùng thời điểm 7 hợp đồng thế chấp có cùng nội dung như nhau, có cùng giá trị tài sản đảm bảo để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho 7 công ty khác nhau là hơn 6,3 nghìn tỷ đồng bằng cách lập dự án đầu tư khống đối với khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, lấy tên là The Goldmark Premium Tower, để các công ty kí hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn với một trong các chi nhánh của SCB và được giải ngân ngay.

Khi các khoản vay và trả lãi cuối kỳ đến hạn sẽ được chuyển sang chi nhánh ngân hàng khác giải ngân như cho vay mới. Phương thức và cách làm này được lặp lại nhiều lần như nhau, số tiền vay lần sau lớn hơn lần trước là vi phạm quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chính sách tín dụng, Quy trình lõi cấp tín dụng, Quy chế phán quyết cấp tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần.