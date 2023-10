Hậu trường vụ Vinafood 2 “dâng” đất vàng cho công ty tư nhân

4 lần cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng

Ngày 27/10, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Huỳnh Thế Năng -cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo kết luận thanh tra, hành vi thâu tóm đất vàng 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh gây thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: LĐ



Ông Đinh Trường Chinh - cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hần) cùng bị khởi tố về tội danh trên.

Theo Công an TP.HCM, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định ông Năng và ông Chinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Về sai phạm của những người trên, theo tài liệu Dân Việt có được, Kết luận số 2099/BC-TTCP của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, năm 2010, sau khi được TP.HCM giao 4 cơ sở nhà đất nêu trên, Vinafood 2 đã liên kết, góp vốn với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại trên khu đất hơn 6.200m2 được TP.HCM giao theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần.

Quá trình hợp tác giữa Vinafood 2 và Công ty Việt Hân trong chuyển nhượng đất đai, thoái vốn nhà nước có nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước. Đáng chú ý, trong quá trình hợp tác với nhà đầu tư tư nhân, chuyển đổi đất công thành đất tư, Vinafood 2 đã 4 lần cố ý làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Cụ thể, lần thứ nhất, Vinafood 2 không thực hiện lập lại phương án sắp xếp lại 4 cơ sở nhà, đất (số 33 Nguyễn Du, số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh) theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và trình Thủ trướng quyết định.

Lần thứ hai, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo Vinafood 2 trong việc lựa chọn đối tác đảm bảo đủ năng lực thực hiện dự án tại dự án bất động sản số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh.

Thế nhưng, Vinafood 2 lại tự ý liên kết hợp tác với Công ty Việt Hân, không lập thủ tục liên kết, góp vốn trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Thủ tướng quyết định.

Lần thứ ba, mặc dù UBND TP HCM, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu Vinafood 2 phải xây dựng phương án thoái vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn theo quy định, thế nhưng Vinafood 2 không thực hiện.

Trái lại, ngày 25/11/2015 Vinafood 2 lại thực hiện chuyển nhượng 4 cơ sở nhà, đất nói trên cho Công ty Việt Hân Sài Gòn. Đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn đã dùng chính số tiền góp vốn điều lệ trong công ty để mua 4 cơ sở nhà, đất là tài sản do Vinafood 2 đang được giao quản lý để thực hiện dự án theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng.

Sau khi bán xong 4 cơ sở nhà đất, nhận đủ tiền đất từ Công ty Việt Hân, Vinafood 2 mới báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận cho triển khai nhanh việc xử lý các cơ sở nhà đất tại 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh nhằm khắc phục thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.

Và lần thứ tư, Vinafood 2 không thông báo cho UBND Quận 1 (TP HCM) biết việc đã chuyển nhượng toàn bộ 20% góp vốn của Công ty tại Công ty Việt Hân Sài Gòn là 160 tỷ đồng cho Công ty Việt Hân.

Ngoài ra, Vinafood 2 đã không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời 34 hộ dân đang sinh sống tại 3 cơ sở nhà 33 Nguyễn Du và 34-36 Chu Mạnh Trinh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên danh nghĩa của Vinafood 2, nhưng bản chất là để phục vụ cho Công ty Việt Hân. Việc này là sai thẩm quyền, sai về nội dung, hình thức, đối tượng và trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 9405/ ngày 7/11/2013 và Văn bản số 1647/ngày 15/9/2015.

Quá trình Vinafood 2 "dâng" đất công cho tư nhân

Về quá trình Vinafood 2 "dâng" đất công cho tư nhân, kết luận thanh tra nêu rõ, sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, trong khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, Hội đồng thành viên Vinafood 2 đã ban hành nghị quyết tự cho phép Vinafood 2 liên kết, hợp tác liên kết với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH 2 thành viên lấy tên là Công ty Công ty Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án.

Trong đó, Vinafood 2 góp 20% và Công ty Việt Hân góp 80%. Tổng giá trị các khu đất được 2 bên xác định là 730 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nghị định 71/2013/NĐ-CP của Chính Phủ nêu rõ: Doanh nghiệp không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chưa dừng lại, ngày 22/10/2015, Hội đồng thành viên Vinafood 2 phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất của 4 khu đất này để thực hiện bán chuyển nhượng, thay đổi toàn bộ nội dung của Nghị quyết số 01 ngày 5/2/2015 đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

Ngày 25/11/2015, Vinafood 2 đã chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh cho Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Đại diện pháp luật Công ty Việt Hân Sài Gòn đã dùng chính số tiền góp vốn điều lệ trong Công ty Việt Hân Sài Gòn để mua 4 cơ sở nhà đất này là tài sản của Vinafood 2, và Vinafood 2 bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nhà đất này cho Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Công ty Việt Hân Sài Gòn sau đó dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để vay vốn ngân hàng.