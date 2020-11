Sau lời ruột gan, Phan Thanh Hậu được bầu Đức cho rời HAGL

Phan Thanh Hậu từng được coi là "hạt giống đỏ" của bóng đá Việt Nam khi cùng lứa Quang Hải thi đấu U19 châu Á, U20 World Cup. Năm 2014, sau khi tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U19 châu Á, Thanh Hậu lọt vào danh sách 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất Thế giới do The Guardian bình chọn. do The Guardian bình chọn Tuy nhiên, vì bất lợi về thể hình, Thanh Hậu đánh mất dần vị trí chính thức và hiện tại đang mài đũng quần trên băng ghế dự bị của HAGL.

Phan Thanh Hậu.

Trong lần chia sẻ với báo chí cách đây ít lâu, Phan Thanh Hậu tiết lộ rằng, nhiều người khuyên anh nên rời HAGL để tìm một bến đỗ mới, trong đó có đồng đội và cả CĐV đội bóng phố núi. Bản thân Hậu cũng đã từng đề xuất nguyện vọng này lên lãnh đạo HAGL các mùa giải trước nhưng không được thông qua vì lý do anh vẫn còn nằm trong kế hoạch sử dụng của đội bóng.

Tuy vậy, sau năm 2020 tiếp tục không được tin dùng tại HAGL, Phan Thanh Hậu cho biết anh đã tiếp tục đề xuất nguyện vọng ra đi của mình lên ban lãnh đạo. Mong muốn lớn nhất của Thanh Hậu lúc này là được thi đấu, không quan trọng đó là CLB V.League, hạng Nhất hay hạng Nhì, điều quan trọng với anh là tìm lại được cảm giác thi đấu của mình.

Tính tổng cộng 6 mùa giải, Phan Thanh Hậu ra sân 44 lần, trung bình 7,3 trận/mùa. Thống kê của soccerway cho thấy, ngôi sao 24 tuổi này ghi 1 bàn cho HAGL. Thành tích kém xa nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa. Trong khi nhiều cầu thủ HAGL dần trở thành trụ cột, có cơ hội thể hiện ở những đội bóng khác theo dạng cho mượn, thì Thanh Hậu vẫn ở lại HAGL.

Trước nguyện vọng và những lời gan ruột của Phan Thanh Hậu, bầu Đức quyết định lắng nghe. Theo đó, ông đã đồng ý để tiền vệ gốc Quảng Ngãi này rời HAGL. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1997 này đã gia nhập CLB TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm và sẽ hội quân ở lại bản doanh của đội chủ sân Thống Nhất tại quân Thanh Bình trong 1-2 ngày tới.

Tính đến lúc này, Phan Thanh Hậu là cầu thủ duy nhất của HAGL sẽ chơi cho CLB TP.HCM ở mùa giải 2021. Trước đó, đội chủ sân Thống Nhất đã trả Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương và Nguyễn Công Phượng về HAGL.

Thanh Hậu sẽ ra mắt CLB TP.HCM trên sân tập ở Cần Thơ trong chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần. Anh có hội làm việc cùng tân HLV Alexandre "Mano" Polking sau khi ông hoàn thành cách ly phòng ngừa dịch Covid-19 theo quy định. Việc gia nhập CLB TP.HCM được cho là bước đệm đà quan trọng giúp Thanh Hậu có được môi trường mới để thử sức và có nhiều đất diễn hơn.