Sau thời gian "ở ẩn", Hồ Quỳnh Hương mặc quyến rũ khó nhận ra khi trình diễn thời trang

Tại sự kiện Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023, thương hiệu CEM đã trình làng BST “Flamorous” được lấy cảm hứng từ những ngọn lửa rực rỡ bên trong của người phụ nữ. Bộ sưu tập này gây chú ý khi được trình diễn bởi ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu...

Hồ Quỳnh Hương gây chú ý khi trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023 sau thời gian "ở ẩn".

Đây cũng là lần đầu tiên ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đảm nhận vai trò vedette cho BTS “Flamorous”.

Nữ ca sĩ làm chủ sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong thiết kế tông đen được cắt xẻ táo bạo làm nổi bật thân hình săn chắc. Sự kết hợp của bộ trang phục cùng với áo choàng lông đỏ nổi bật với những chi tiết tạo điểm nhấn như thắt lưng bản to và đuôi váy tua rua giúp tôn khéo vẻ đẹp mặn mà của Hồ Quỳnh Hương. Cô trình diễn đầy tự tin và tỏa sáng trên sàn diễn cùng với bản "hit" Vũ điệu hoang dã.



Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của giọng ca "Có nhau trọn đời" nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Trong ảnh, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ nổi bật ôm sát đường cong cơ thể. Bộ trang phục được điểm xuyết bằng những chiếc khoen được đan dây tỉ mỉ thể hiện sự cá tính và nóng bỏng.

Á hậu Quỳnh Châu trình diễn đầy tự tin, uyển chuyển trên nền nhạc ca khúc "Có nhau trọn đời" của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Được biết, BST “Flamarous” được kết hợp từ Flame (ngọn lửa) và Glamarous (hào nhoáng).

Bộ sưu tập này với 30 thiết kế đầy cá tính và phá cách được lấy cảm hứng từ những ngọn lửa đầy mạnh mẽ.

Những thiết kế đa dạng, trải dài từ trang phục ứng dụng thường ngày đầy cho đến những chiếc váy dạ hội cao cấp và thanh lịch. Tất cả đều góp phần tôn vinh vẻ đẹp đa diện của người phụ nữ.

Các thiết kế trong BST "Flamarous" sử dụng tông màu đen, đỏ và vàng làm chủ đạo, kết hợp cùng chất liệu lụa, da, kim loại.

Sự sáng tạo và ấn tượng mà các thiết kế mang lại đã giúp thương hiệu CEM khuấy động bầu không khí tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023 trong đêm thứ 3.

Phía "nhà mốt" CEM mong muốn truyền cảm hứng về sự tỏa sáng của mỗi người phụ nữ. Đồng thời, họ muốn gửi gắm hình ảnh người phụ nữ tỏa sáng bằng sự tự tin và bản lĩnh, thể hiện bản thân, nhận được sự công nhận và hạnh phúc với thành quả mình đạt được.



Ngoài ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, BST "Flamarous" có sự tham gia trình diễn của những cái tên nổi bật trong làng thời trang như: Quán quân The Face Huỳnh Tú Anh; "Nữ hoàng Lookbook" Ngọc Ánh; Á quân The New Mentor Đỗ Hương Giang; người mẫu nhí Almira Bảo Hà; người mẫu TyhD; người mẫu Cao Ngân; người mẫu Andrea Aybar; người mẫu Trà My...

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023 sẽ có đêm trình diễn cuối cùng tại Cung Thể thao Quần ngựa (số 30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội) với sự góp mặt của NTK Ivan Trần, thương hiệu Jang Hana và cuối cùng là những thiết kế đầy ấn tượng đến từ Nhà thiết kế của tình yêu NTK Andrian Anh Tuấn...