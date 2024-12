Thống nhất tổ chức sự kiện âm nhạc Anh trai "Say hi" Hà Nội - Concert 3, 4 tại sân Mỹ Đình

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký Công văn số 4032/UBND-KGVX ngày 2/12/2024 về việc tổ chức sự kiện âm nhạc Anh trai "Say hi" Hà Nội - Concert 3 và Concert 4 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội thống nhất việc tổ chức sự kiện âm nhạc Anh trai "Say hi" Hà Nội - Concert 3 và Concert 4 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 5209/SVHTT-QLNT ngày 2/12.

Sự kiện âm nhạc Anh trai "Say hi" Hà Nội - Concert 3 và Anh trai "Say hi" Hà Nội - Concert 4 là hoạt động văn hoá nghệ thuật có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ, do vậy đòi hỏi công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và xây dựng phương án kiểm soát, phối hợp kiểm soát chặt chẽ.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức chương trình chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung chương trình, các phương án đảm bảo theo hồ sơ nộp tại Sở Văn hoá và Thể thao; tổ chức triển khai theo hướng dẫn của các cơ quan liên quan có thẩm quyền.

UBND TP.Hà Nội thống nhất việc tổ chức sự kiện âm nhạc Anh trai "Say hi" Hà Nội - Concert 3 và Concert 4 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Ảnh: Ticketbox

Để đảm bảo tổ chức chương trình an toàn, thành công, UBND TP.Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác tổ chức sự kiện; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, cấp phép theo quy định pháp luật; hướng dẫn đơn vị tổ chức chương trình triển khai đảm bảo về nội dung, quy mô và các điều kiện khác có liên quan đúng quy định và thành phố.

Cùng với đó chủ động nắm bắt tình hình triển khai tổ chức sự kiện đảm bảo đúng quy định pháp luật và thành phố; kiểm soát việc thực hiện đúng các nội dung chương trình, các phương án đảm bảo theo hồ sơ và tại văn bản chấp thuận; phát hiện và xử lý kịp thời các tình hướng phát sinh, các vi phạm (nếu có), báo cáo UBND thành phố xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

Với Công an TP.Hà Nội, UBND TP.Hà Nội giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, kiểm tra, thẩm định, hướng dẫn đơn vị xây dựng phương án cụ thể, chi tiết đảm bảo an ninh, an toàn tại địa điểm diễn ra chương trình; chủ động phòng ngừa, xử lý giải quyết mọi tình huống phát sinh (nếu có) không để bị động, bất ngờ; Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại xung quanh khu vực diễn ra chương trình.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được giao phối hợp Công an thành phố, UBND quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện phân luồng phương tiện giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn địa điểm đỗ xe xung quanh khu vực tổ chức sự kiện, không để xảy ra ùn tắc trong thời gian trước, trong và sau khi tổ chức sự kiện.

Các Sở Y tế, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện các công việc liên quan.

UBND quận Nam Từ Liêm được giao phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị theo phân cấp quản lý, trông giữ phương tiện giao thông tại khu vực tổ chức sự kiện theo đúng quy định.