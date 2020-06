Sau Vietnam Airlines, Bamboo Airways khẳng định không sử dụng phi công Pakistan

Thông tin từ hãng hàng không Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết vừa phát đi thông tin, thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Cục Hàng không Việt Nam về việc rà soát phi công nước ngoài có quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp, Bamboo Airways đã kiểm tra, rà soát toàn bộ đội ngũ phi công đang làm việc.

Đội ngũ tiếp viên, phi công của hãng hàng không Bamboo Airways.

Bamboo Airways khẳng định: "Hiện toàn bộ phi công nước ngoài của Hãng không mang quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp. Các phi công nước ngoài của Bamboo Airways chủ yếu đến từ Anh, Pháp, Đức, Brazil...".

Trước đó, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Jetstar và VASCO cũng đã tiến hành kiểm tra và khẳng định hiện tại toàn bộ phi công nước ngoài của các hãng không mang quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp.

Vietnam Airlines Group cho biết, hãng bay này luôn đặt an toàn là tiêu chí ưu tiên số 1. Trong đó, lực lượng phi công giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phục vụ dân sinh và nhiệm vụ quốc tế.

Vietnam Airlines cho biết, để chủ động đào tạo, quản lý và sử dụng nguồn lực phi công, đặc biệt là phi công Việt Nam nhằm hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào nguồn lực phi công nước ngoài, với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đã đầu tư và đưa vào hoạt động hai trung tâm đào tạo phi công hàng đầu Việt Nam là Trung tâm huấn luyện bay FTC (từ năm 1998) và Trường đào tạo phi công Bay Việt (từ năm 2009).

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không tiên phong tại Việt Nam đầu tư xây dựng tổ hợp buồng lái mô phỏng máy bay (SIM) để đào tạo, kiểm tra và duy trì năng định lực lượng người lái với mục tiêu 100% phi công Việt Nam và nước ngoài đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bay.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại hãng hàng không Vietjet Air chưa lên tiếng, thông tin về những vấn đề liên quan tới việc sử dụng phi công Pakistan hoặc sử dụng phi công có bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp.