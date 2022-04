Cơ quan Công an tiến hành khám xét xuyên đêm tại trụ sở Tân Hoàng Minh, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Dũng và 6 bị can. Ảnh Báo CAND