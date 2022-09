Better Call Saul được đạo diễn bởi Vince Gilligan và Peter Gould đã được đề cử cho bốn giải thưởng năm nay. Những đề cử này bao gồm các giải thưởng cho Loạt phim chính kịch xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc trong một loạt phim chính kịch (Bob Odenkirk, người đóng vai nhân vật chính là Saul Goodman), Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong một bộ phim truyền hình dài tập (Rhea Seehorn trong vai Kim Wexler) và Biên kịch xuất sắc cho một bộ phim truyền hình dài tập (Thomas Schnauz).



Saul Goodman "vô duyên" với Emmys. (Ảnh trong phim).

Ngoài ra, loạt phim truyền hình tội phạm cũng được đề cử cho phần nhạc phim, bao gồm các lựa chọn cho Giám sát âm nhạc xuất sắc, Hòa âm xuất sắc cho một bộ phim hài hoặc chính kịch (Một giờ) và Biên tập âm thanh xuất sắc cho một bộ phim hài hoặc chính kịch (Một giờ). Tuy nhiên, thay vì "ẵm" bất kỳ giải thưởng nào, giải thưởng cho Series phim truyền hình xuất sắc đã thuộc về Succession, bộ phim cũng đã nhận giải thưởng cho Biên kịch xuất sắc cho phim truyền hình dài tập. Một giải khác ở hạng mục Diễn xuất xuất sắc cho phim truyền hình dài tập thuộc về Lee Jung Jae của Squid Game, Julia Garner đã giành được giải Nữ diễn viên phụ cho vai diễn Ruth Langmore trong Ozark.

Saul Goodman: Nhận 46 đề cử vẫn ngậm ngùi "vô duyên" với Emmys

Trong quá khứ, loạt phim đã có 23 đề cử trước đây kể từ Lễ trao giải Emmy lần thứ 67 vào năm 2015, bao gồm: Phim chính kịch xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc trong một loạt phim chính kịch (Odenkirk), Nam diễn viên phụ xuất sắc trong một bộ phim truyền hình (Jonathan Banks) và kịch bản xuất sắc cho một bộ phim truyền hình dài tập.

Cuối cùng, các giải thưởng này đã thuộc về Game of Thrones (Phim chính kịch và kịch bản xuất sắc), Jon Hamm của Mad Men (Nam diễn viên chính) và Peter Dinklage của Game of Throne (Nam diễn viên phụ). Kể từ năm 2015, Better Call Saul đã nhiều lần nhận được đề cử Phim chính kịch xuất sắc (2015 – 2017, 2019 – 2020, 2022), Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập (2015 – 2017, 2019, 2022 dành cho Odenkirk), Nam diễn viên phụ xuất sắc cho phim truyền hình nhiều tập (2015 – 2017 dành cho Banks, 2019 – 2020, thuộc về diễn viên Banks và Giancarlo Esposito), Biên kịch xuất sắc cho phim truyền hình nhiều tập (2015: Gordon Smith, 2017: Smith, 2019: Schnauz và Peter Gould, 2020: Schnauz và Gould, 2022) và một đề cử cho Đạo diễn xuất sắc nhất cho tập phim "Witness" của Vince Gilligan. Mặc dù có số lượng đề cử cao nhưng Better Call Saul vẫn chưa nhận được giải Emmy ở bất kỳ hạng mục nào.

Odenkirk trắng tay với Emmys dù nhiều lần nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. (Ảnh trong phim).

Better Call Saul đã thành công khi nhận được nhiều giải thưởng và đề cử trong suốt nhiều năm trong các lễ trao giải khác. Loạt phim đã thành công trong bốn năm (2015, 2016, 2018, 2021) khi nhận được Giải thưởng Chương trình Truyền hình trong Năm của Giải thưởng Viện phim Hoa Kỳ, cũng như giành được danh hiệu Phim hài hoặc Phim truyền hình ngắn xuất sắc của Giải thưởng Creative Arts Emmy trong 2017 và 2020. Series phim truyền hình ngắn hay nhất của Giải thưởng truyền hình do nhà phê bình bình chọn.

Ngoài ra, bộ phim còn nhận Series phim truyền hình thương mại được chỉnh sửa hay nhất của Eddy Awards năm 2018, 2019 và 2021. Một số giải thưởng khác cũng đã được nhận qua một số hạng mục tại Giải thưởng Peabody, Giải thưởng Sao Thổ, Giải thưởng TCA và Giải thưởng Hiệp hội Nhà văn Mỹ. Với vai diễn Saul Goodman/Jimmy McGill, Odenkirk cũng đã nhận được một số giải thưởng cho hạng mục Nam diễn viên chính, bao gồm cả chiến thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Golden Satellite Awards năm 2021.

Better Call Saul là một phần ngoại truyện của loạt phim danh tiếng Breaking Bad. Bộ phim theo chân cuộc đời của Jimmy McGill, một luật sư tội phạm, trước khi đụng độ Walter White và Jesse Pinkman, nhân vật chính trong loạt phim Breaking bad. Jimmy từ một kẻ lừa đảo cố gắng trở thành một luật sư bào chữa đáng kính Saul Goodman, trong bối cảnh khoảng sáu năm trước các sự kiện của Breaking Bad.