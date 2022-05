SEA Games 31: Chàng trai dân tộc Thái quê Sơn La “giật” HCV đua xe đạp

Trong nội dung thi đấu chung kết tính điểm nam đua xe đạp đường trường diễn ra tại thành phố Hoà Bình (Hoà Bình), vận động viên Quàng Văn Cường, dân tộc Thái sinh sống tại tỉnh Sơn La đã xuất sắc giành HCV về cho đội tuyển xe đạp Việt Nam. Đạt huy chương bạc là vận động viên Thái Lan, huy chương đồng thuộc về đội tuyển Singgapore.

Không giấu được niềm vui sướng khi giành HCV, vận động viên Quàng Văn Cường chia sẻ: "Để đạt được cao như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban huấn luyện và gia đình đã luôn động viên và hỗ trợ em. Trong thi đấu, em luôn tập trung cao độ, giữ sức trong chặng đua hợp lý để không bị mất sức. Em rất tự hào khi mang được HCV về cho quê hương".

Vận động viên Quàng Văn Cường, xuất sắc giành HCV tại cuộc đua xe đạp đường trường. Ảnh: Hà Hoàng.



Với thể lực và sức bền dẻo dai của 1 vận động viên môn xe đạp, Cường đã vượt lên tất cả các tay đua của các nước bạn tham gia cuộc đua SEA GAMES 31 lần này. Trong quá trình tập luyện, Cường luôn được Ban huấn luyện viên đánh giá và đặt kỳ vọng rất lớn trong cuộc tranh tài.

Vận động viên Quàng Văn Cường ăn mừng chiến thắng cùng người mẹ của mình. Ảnh: Hà Hoàng.

Vượt gần 200 Km đường sá xa xôi từ tỉnh Sơn La xuống cổ vũ con trai, bà Quàng Thị Inh, bản Hản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) - mẹ của VĐV Quàng Văn Cường cho biết: "Tôi xuống cổ vũ cho con trrai từ sáng hôm qua (18/5). Khi thấy con đạt giải cao nhất, tôi thấy rất vui. Tôi xúc động nhất là, khi các CĐV hô vang tên con trai mình, tôi rất tự hào vì điều đó".

Đạt huy chương bạc là vận động viên Thái Lan, huy chương đồng thuộc về đội tuyển Singgapore. Ảnh: Hà Hoàng.

Được biết ngày mai 20/5, theo kế hoạch số 252 của Công an tỉnh Hoà Bình về việc đảm bảo an ninh trật tự SEA Games 31, công tác phân luồng giao thông cho các phương tiện đi lại bắt đầu từ 7h00 - 12h00 ngày 20/5/2022 (thời gian có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn, tùy thuộc thời gian hoàn thành nội dung thi đấu của cuộc đua xe đạp). Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc đua xe đạp SEA Games 31 diễn ra thành công tốt đẹp.

Các cổ động viên chụp anh lưu niệm cùng các vận động viên đạt giải. Ảnh: Hà Hoàng.