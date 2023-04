SEA Games 32: "1 chai nước" cũng không lọt qua hàng rào an ninh sân Prince SEA Games 32: "1 chai nước" cũng không lọt qua hàng rào an ninh sân Prince

Theo ghi nhận của Dân Việt chiều nay (30/4), lực lượng an ninh trên sân Prince - nơi diễn ra các trận đấu vòng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 đã làm việc rất nghiêm túc. Các tình nguyện viên cũng tham gia vào việc bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu.

Bình luận 0