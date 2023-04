CĐV Việt Nam nhận "cú lừa" về Công Phượng từ Yokohama FC

Trước thềm vòng 8 J.League 1 2023, trang facebook chính thức của Yokohama FC liên tục đăng tải những hình ảnh liên quan đến Công Phượng. Thậm chí trong ngày 11/4, họ còn đăng tải cả chùm ảnh tiền đạo người Việt Nam nỗ lực tập luyện. Điều này khiến không ít NHM Việt Nam tin rằng, đó là tín hiệu cho thấy Ban huấn luyện Yokohama FC chuẩn bị trao cơ hội ra sân cho cựu ngôi sao HAGL, cụ thể là ở cuộc tiếp đón Sanfrecce Hiroshima.

Niềm tin càng được củng cố khi fanpage tiếng việt của Yokohama FC đăng tải video Công Phượng tập luyện vui vẻ và hăng say bên các đồng đội cùng với dòng trạng thái: "Nguyễn Công Phượng trong buổi tập mới nhất để chuẩn bị cho trận tiếp đón Sanfrecce Hiroshima trong khuôn khổ vòng 8 J1 League vào cuối tuần này!".

Công Phượng tiếp tục không được đăng ký thi đấu

Tuy nhiên, rốt cục viễn cảnh mà NHM Việt Nam chờ đợi đã không xảy ra. Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu khi Yokohama FC tiếp đón Sanfrecce Hiroshima. Như vậy, đây là trận thứ 8 liên tiếp tại giải đấu số 1 Nhật Bản mùa giải 2023, tiền đạo 27 tuổi nằm ngoài kế hoạch sử dụng của HLV Shuhei Yomoda.

Tính cho tới lúc này, Công Phượng mới chỉ 2 lần được Yokohama FC đăng ký vào danh sách thi đấu và 1 trận được tung vào sân từ ghế dự bị. Cụ thể, ở vòng 1 Levian Cup gặp chính Sanfrecce Hiroshima, tiền đạo của ĐT Việt Nam lần đầu được ngồi trên băng ghế dự bị ở 1 trận đấu chính thức. Sau đó đến vòng 3 Levian Cup, Công Phượng được vào sân vỏn vẹn 1 phút và cũng là lần đầu cho đội 1 của Yokohama FC.



Thực tế việc Công Phượng không được đăng ký thi đấu cũng là điều hết sức dễ hiểu. Yokohama FC đang lâm vào thế khó khi đứng bét bảng tại J.League 1 cùng với thành tích tệ hại là 0 chiến thắng 2 trận hòa và 6 thất bại. Ngay như ở trận gặp Sanfrecce Hiroshima vừa kết thúc cách đây ít giờ, dù có lợi thế sân nhà, nhưng Yokohama FC vẫn thảm bại 0-3. Thế nên, thật khó để HLV Yomoda dám đưa ra những thử nghiệm.

Thêm nữa, Công Phượng nằm trong số hơn 10 tân binh gia nhập Yokohama FC ở mùa giải năm nay. So với các đồng nghiệp, anh gặp hạn chế về thể hình và ngôn ngữ. Đó cũng là lý do vì sao tiền đạo người Nghệ An chưa nhận được sự tin tưởng từ HLV Shuhei Yomoda. Có lẽ Công Phượng vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập cùng Yokohama FC.