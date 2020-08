SeABank đón nhận nhiều bằng khen, danh hiệu uy tín

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và lãnh đạo của Ngân hàng vinh dự đón nhận nhiều Bằng khen, giải thưởng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công an TP.Hà Nội và Hội đồng Khoa học Viện Doanh nghiệp Việt Nam - Tổ chức Chứng nhận Quốc tế Inter Conformity (Đức) - Tổ chức Liên kết thương mại toàn cầu Global GTA (Anh) trao tặng ghi nhận đóng góp nổi trội của SeABank trong hoạt động của ngành ngân hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như phòng chống Covid-19 và bảo vệ an ninh trật tự.



Cụ thể, để ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp của SeABank trong hoạt động của ngành ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định số 1274/QĐ-NHNN trao tặng Bằng khen cho 3 chi nhánh SeABank Thanh Hóa, SeABank Nha Trang, SeABank Tân Phú và 2 cá nhân trong đó có bà Lê Thu Thủy - Tổng Giám đốc SeABank do "Đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2018-2019".

Đặc biệt, với những thành tích chỉ đạo, lãnh đạo SeABank chủ động ứng phó linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định đồng thời có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch của Chính phủ, hỗ trợ khách hàng, người dân với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng, bà Lê Thu Thủy - Tổng Giám đốc SeABank, là một trong bốn cá nhân ngành ngân hàng đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19".

Cùng với đó, Ngân hàng SeABank vinh dự được Ủy ban Nhân dân Hà Nội trao tặng bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019" căn cứ theo Quyết định số 3336/QĐ-UBND vì đã đạt thành tích kinh doanh xuất sắc năm 2019, có chính sách nhân sự cạnh tranh, có đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và luôn đi đầu trong các công tác từ thiện, xã hội, đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững của thủ đô.

Trước đó, để ghi nhận những nỗ lực của SeABank trong việc chung tay cùng Công an Thành phố Hà Nội bảo vệ an ninh trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn trong hoạt động tài chính ngân hàng, Công an Thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định số 335/QĐ-CAHN-PV05 khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc và trao tặng Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh địa bàn Hà Nội năm 2019" cho Ngân hàng SeABank.

Không chỉ được các cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động, đóng góp cho cộng đồng, các sản phẩm dịch vụ của SeABank còn được vinh danh với danh hiệu "Nhà cung cấp chất lượng 2020" trong Báo cáo chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp (Trust Business Index – TBI) do Hội đồng Khoa học Viện Doanh nghiệp Việt Nam chủ trì, dưới sự chấp thuận giám sát của Tổ chức Chứng nhận Quốc tế Inter Conformity (Đức) và tổ chức liên kết thương mại toàn cầu Global GTA (Anh). Theo đó, SeABank đảm bảo đạt đủ các tiêu chí mức độ tín nhiệm, chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến sự thỏa mãn của khách hàng, có thành tích hoạt động vì cộng đồng…