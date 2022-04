The CEO Views là tạp chí uy tín của Hoa Kỳ chuyên phân tích và cung cấp thông tin về những đổi mới, cải tiến cũng như sức ảnh hưởng của việc ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực kinh doanh. Hàng năm, The CEO Views công bố danh sách "Top 50 Most Innovative Companies to Watch - Top 50 công ty đổi mới sáng tạo nhất" nhằm vinh danh các doanh nghiệp có sự đổi mới vượt trội về công nghệ, ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào vận hành và phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

Giải thưởng này tập trung ghi nhận sự sáng tạo và hiệu quả trong ứng dụng công nghệ vào kinh doanh. Do đó, phần lớn các doanh nghiệp có tên trong danh sách những năm qua đều là các doanh nghiệp cung cấp hoặc ứng dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ mới, tiêu biểu như Canon, Pioneer, Clarity... SeABank là một trong số ít những ngân hàng được The CEO Views vinh danh giải thưởng này.

Với những bước tiến, đổi mới sáng tạo vượt bậc về công nghệ như phần mềm lõi ngân hàng T24 Temenos phiên bản mới nhất, công nghệ điện toán đám mây, Datacenter cùng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), Machine Learning, Stream Analytic & BI, Trợ lý ảo tổng đài FPT AI… SeABank đã nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và gia tăng trải nghiệm khách hàng, qua đó vinh dự được vinh danh "Top 50 công ty đổi mới sáng tạo nhất năm 2022".

Với chiến lược "Hội tụ số", thời gian tới, SeABank sẽ tiếp tục triển khai và áp dụng các công nghệ sáng tạo, hiệu quả nhằm phục vụ các hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng cũng như số hóa hoạt động hàng ngày, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tích cực cho khách hàng.

SeABank luôn coi công nghệ là một trong những trụ cột quan trọng nhất, tập trung tối đa nguồn lực đầu tư vào công nghệ, liên tục cải tiến, số hóa ứng dụng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống bảo mật thông tin, tiên phong nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành... Tiêu biểu các là các ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông minh (AI) trong ngân hàng số SeAMobile/SeANet, ứng dụng công nghệ định danh eKYC đăng ký tài khoản eBank 100% online từ xa và xác thực khách hàng tại quầy giao dịch, trên cơ sở nền tảng công nghệ tốt nhất, tiên tiến nhất hiện nay là điện toán đám mây (cloud) của Google Cloud. SeAMobile cũng là ngân hàng điện tử duy nhất có chức năng trợ lý tài chính cá nhân theo mô hình 6 lọ chuẩn quốc tế, cùng với nhiều ưu điểm như tự động hóa các giao dịch, tùy biến giao diện theo sở thích, cá nhân hóa trải nghiệm…

Bên cạnh đó, với mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách tối ưu và tiết kiệm nguồn lực, SeABank đã phát triển hệ thống Callbot (Trợ lý ảo tổng đài) tự động thực hiện cuộc gọi với khách hàng tới hạn tất toán, gợi ý gia hạn hiệu lực thẻ hoặc sổ tiết kiệm. Vấn đề bảo mật an ninh cũng được ngân hàng quan tâm bằng việc triển khai đưa vào sử dụng Trung tâm Vận hành An ninh mạng (SOC) giúp quản lý, giám sát và nhanh chóng khắc phục toàn bộ các cảnh báo, lỗ hổng bảo mật trong toàn bộ hệ thống, hạn chế tối đa các rủi ro về an toàn thông tin khách hàng.

Ngoài ra, SeABank cũng đã phát triển và đưa vào sử dụng nhiều phần mềm, ứng dụng nhằm tự động hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả vận hành như Văn phòng điện tử SeAOffice giúp rút ngắn quá trình luân chuyển giấy tờ hay hệ thống SeATeller tự động nhận diện khách hàng từ các dữ liệu hình ảnh, sinh trắc học hoặc giấy tờ tùy thân. Cùng với đó, Ngân hàng đã triển khai và đang tiếp tục hoàn thiện, cải tiến các sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu của các đơn vị nghiệp vụ trên toàn hàng như hệ thống kiểm soát sau xử lý tín dụng SeAOps, Chatbot SeARo, Unlock Reset User T24, Way4 và User máy tính…

Nhờ những thành tựu về cải tiến quy trình và số hóa, SeABank cũng nhiều lần được vinh danh trong các giải thưởng quốc tế về công nghệ - chuyển đổi số như "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc nhất Việt Nam 2021 - Best Digital Transformation Business Vietnam 2021" (Tạp chí Finance Derrivate - Hoa Kỳ), "Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam 2021 - Best Digital Bank Vietnam 2021" (World Business Outlook - Singapore) và "Ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc nhất Việt Nam 2021 - Excellence in Digital Transformation in Vietnam 2021" (International Business Magazine - UAE).

Khách hàng quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn miễn phí.