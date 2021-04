SeABank được vinh danh trong "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam"

Trước đó, SeABank cũng lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bính Dương năm 2021.

Bảng xếp hạng FAST500 do Báo VietnamNet và Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thực hiện thường niên từ năm 2011. Bảng xếp hạng căn cứ trên kết quả nghiên cứu đánh giá độc lập của Vietnam Report với sự tư vấn của chuyên gia, hội đồng cố vấn trong và ngoài nước. Lợi nhuận, doanh thu, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản, tổng số người lao động… là những tiêu chí chính để Ban tổ chức lựa chọn ra những doanh nghiệp tiêu biểu là nguồn động lực cho tăng trưởng, đổi mới và sáng tạo của toàn nền kinh tế.

Theo đó, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua, SeABank đã được ghi nhận và xếp hạng 193/500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2021. Đặc biệt, SeABank còn được vinh danh ở hạng mục "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam". Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của SeABank trong việc hoạt động hiệu quả, có sự tăng trưởng liên tục qua các năm.

Kết thúc Quý I/2021, kết quả kinh doanh của SeABank tăng trưởng khá tốt: Tổng tài sản đạt 184.302 tỷ đồng, tăng 24%; Lợi nhuận trước thuế đạt 698,3 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020; Tiền gửi khách hàng đạt 115.198 tỷ đồng, tăng 16,8%; Cho vay khách hàng cũng tăng 14,3% so với cùng kỳ, đạt 111.050 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng thu thuần từ hoạt động kinh doanh (TOI) của Ngân hàng cũng đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 48% và Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 40,8% so với mức 52,9% cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, SeABank cũng vinh dự được xếp hạng Top 50 thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 5 liên tiếp SeABank nằm trong bảng xếp hạng danh tiếng này. Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2020 là chương trình được tổ chức thường niên do Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức, được bình xét dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá quốc tế đối với các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, thương hiệu đầu ngành, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và quản lý kinh doanh, xây dựng thương hiệu phát triển bền vững trên thị trường Việt Nam và thế giới.

Việc liên tiếp đạt danh hiệu, giải thưởng uy tín đã khẳng định vị thế của SeABank trên thị trường tài chính - ngân hàng trong nước và khu vực. Những giải thưởng uy tín này là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực không ngừng của SeABank trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

