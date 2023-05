SeABank phát động giải chạy thường niên SeABank Run For The Future gây quỹ từ thiện và trồng cây bảo vệ môi trường

Giải nhằm phát động phong trào rèn luyện thể thao đồng thời gây quỹ trao tặng học bổng trọn đời phổ thông cho 10 em học sinh nghèo hiếu học và trồng 25.000 cây xanh bảo vệ môi trường.

Bên cạnh ý nghĩa xây dựng một sân chơi rèn luyện sức khỏe dài hạn, giải chạy SeARun 2023 còn nhiều phần thưởng hấp dẫn cho cá nhân, đội nhóm.

Chuỗi giải chạy cộng đồng thường niên SeABank Run for the Future (SeARun) được SeABank chính thức phát động từ năm 2018 thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm tạo sân chơi rèn luyện thể thao cũng như trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học. Sau 5 năm tổ chức, hơn 140 nghìn vận động viên trên khắp các tỉnh thành Việt Nam đã tham gia chạy bộ hơn 4 triệu km trong chặng hành trình SeABank tổ chức giải chạy cộng đồng thường niên SeABank Run For The Future. Qua 4 mùa giải, SeABank Run For The Future đã trao tặng gần 100 suất học bổng khuyến học với tổng giá trị gần 9,2 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Năm nay, SeARun 2023 được tổ chức từ 17/05 - 10/09/2023 theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng UpRace và miễn phí đăng ký cho mọi VĐV yêu thích bộ môn chạy bộ. Giải được chia làm 03 chặng, mỗi chặng 29 ngày, bao gồm: Chặng 1 - Be Victorious (17/5 - 14/6/2023); Chặng 2 - Let’s go Green (01/07 - 29/07/2023) gây quỹ trồng 25.000 cây xanh; Chặng 3 - Run for the Future (13/08 - 10/09/2023).

Với mỗi km vận động viên chạy sẽ được quy đổi thành 1.000đ và ủng hộ vào các quỹ thiện nguyện vì môi trường "SeAGreen" để trồng 25.000 cây xanh và trao học bổng trọn đời phổ thông cho 10 em học sinh nghèo hiêu học thông qua Quỹ "Ươm mầm ước mơ". Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, SeABank mong muốn cùng các nhà tài trợ, mạnh thường quân và những người yêu thích bộ môn chạy chung tay lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững.

So với các năm trước, cơ cấu giải thưởng của năm nay được chia thành nhiều hạng mục với giải thưởng vô cùng hấp dẫn với nhiều hạng mục giải thưởng cho đội nhóm có thành tích xuất sắc: Thành tích trung bình cả đội cao nhất; Top 3 đội hoàn thành thử thách có tổng thành tích cao nhất; Top 3 đội hoàn thành thử thách sớm nhất;…

Đặc biệt, 01 đội có tổng thành tích cao nhất sẽ nhận được giải thưởng Victorians trị giá 40 triệu đồng. Bên cạnh các giải thưởng cho đội nhóm còn nhiều hạng mục giải thưởng cho các cá nhân như: TOP 6 VĐV có nhiều hoạt động hợp lệ nhất; TOP 50 VĐV nam/nữ có thành tích trung bình theo hoạt động hợp lệ,… SeARun 2023 còn có nhiều hoạt động bên lề bên cạnh các chặng đua chính nhằm cổ vũ, khơi dậy hơn nữa tinh thần của VĐV khi đến với SeABank Run for the Future 2023, tổng giá trị thực hiện chương trình gần 2 tỷ đồng (thông tin chi tiết về giải chạy và thể lệ được đăng tải trên website www.seabank.com.vn).

Để tham gia giải chạy SeABank Run For The Future 2023 (SeARun), mời bạn làm theo hướng dẫn:

- Tải app #Uprace trên chợ ứng dụng App Store/Play Store (ứng dụng cho phép ghi nhận thành tích trực tiếp qua app hoặc kết nối với Strava, Gamin)

- Đăng ký tài khoản cá nhân

- Vào mục Cộng đồng - Tab Sự kiện - Tìm kiếm #SeARun 2023 và tham gia các chặng:

+ Chặng 1 (17/5 - 16/6): SeARun 2023 [SS1] - Be Victorious

+ Chặng 2 (01/7 - 29/7): SeARun 2023 [SS2] - Let's go Green

+ Chặng 3 (13/8 - 10/9): SeARun 2023 [SS3] - Run for the Future

- Chọn tham gia 1 đội có săn hoặc tự tạo đội cho mình và bạn bè (tối thiểu 20 người/đội). Tất cả mọi người đều có thể đăng ký tham gia không giới hạn.

Thời gian đăng ký từ 13/05/2023 (VĐV vẫn có thể đăng ký tham gia sau khi chương trình đã bắt đầu)

Chi tiết thể lệ giải chạy tại đây: https://tinyurl.com/2q4yqjy5

Thông tin về SeABank Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 2,3 triệu khách hàng, gần 5.200 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ gần 20.403 tỷ đồng, được Moody's xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển "Hội tụ số", SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất. Chi tiết vui lòng truy cập website: www.seabank.com.vn