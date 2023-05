SeABank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Signature dành cho Khách hàng ưu tiên SeAPremium

Với thông điệp "Chạm thẻ - Thân khỏe – Tâm an", các đặc quyền của thẻ SeABank Singature tập trung vào lĩnh vực sức khỏe thể chất, sức khỏe đời sống, phong cách sống đẳng cấp, tập trung giá trị gia đình và tinh hoa cuộc sống mang đến những trải nghiệm an lành phù hợp với lối sống cân bằng được cá nhân hóa.



Xã hội hiện đại ngày càng phát triển mạnh mẽ, từ đó tạo nên những xu hướng mới cho lối sống và "well - being" (cân bằng Thân - Tâm - Trí) là một trong những xu hướng mới đó. "Well - being" không chỉ là hạnh phúc đơn thuần mà là tổng hòa của hạnh phúc, sức khỏe và sự thịnh vượng. Nó bao gồm sức khỏe tinh thần, sự hài lòng trong cuộc sống, mục đích sống. Người có "well - being" là người khỏe mạnh, sống có mục đích, có sự kết nối với xã hội, cân bằng được cảm xúc trước những căng thẳng trong cuộc sống và có một tâm trí lành mạnh.

Bắt đầu cho một hành trình khám phá bản thân mới mẻ đầy ý nghĩa, thẻ SeABank Signature được tạo nên nhờ sự cân bằng từ chính bên trong. Với thẻ Signature, khách hàng ưu tiên sẽ cùng SeABank tận hưởng những đặc quyền vượt trội của một cuộc sống khỏe mạnh trong thân - tâm - trí: Cân bằng kết nối trong tình yêu với đặc quyền nghỉ dưỡng cặp đôi cao cấp; Cân bằng cho một vị giác hạnh phúc bằng đặc quyền ẩm thực thực dưỡng cao cấp; Yêu thương chính mình với đặc quyền trị liệu và tái tạo nguồn năng lượng; Lắng nghe cơ thể của chính mình với Gói thiền/ Yoga cao cấp được thiết kế riêng; Mang đến sự cân bằng về sức khỏe bằng giỏ quà Tinh hoa cuộc sống và đặc quyền chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Đặc biệt khi sở hữu thẻ Signature, khách hàng ưu tiên của SeABank sẽ có thêm một trợ lý toàn năng riêng chăm sóc 24/7 cho những nhu cầu đời sống của bản thân. Tổng đài 24/7 được cá nhân hóa tới từng khách hàng, chăm sóc khách hàng ở tất cả lĩnh vực như dịch vụ hỗ trợ y tế, dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, dịch vụ hỗ trợ sức khỏe đời sống và đặc biệt là dịch vụ thu xếp phòng chờ sân bay toàn cầu tại hơn 1.100 phòng chờ tại 450 sân bay trên toàn cầu. Khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian, có sự thuận tiện, và luôn luôn được nhận diện và ưu tiên, được hỗ trợ dịch vụ bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.

Với SeABank Signature, khách hàng sẽ được đón nhận mọi dịch vụ hoàn hảo từ SeABank như: ưu đãi hoàn tiền không giới hạn 10% với lĩnh vực y tế, 5% với lĩnh vực spa, massage (chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, phòng massage), 3% khi sử dụng dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ mát và 1% với lĩnh vực ăn uống. Đặc biệt, khách hàng sẽ được bảo vệ toàn diện với các loại bảo hiểm toàn cầu lên đến 10 tỷ đồng gồm: bảo hiểm mua sắm, bảo hiểm hoàn chuyến bay/chậm hành lý, bảo hiểm trách nhiệm cá nhân ở nước ngoài…

Để có được những tính năng độc đáo vào cao cấp trên của thẻ Signature cho các khách hàng SeAPremium, SeABank đã cùng với VISA làm việc trong hơn một năm khảo sát các khách hàng và tìm kiếm các đối tác đáp ứng được các tiêu chuẩn dịch vụ đặt ra.

Mọi giao dịch của chủ thẻ SeABank Signature sẽ được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật: thanh toán, rút tiền tại hàng triệu máy POS và ATM toàn cầu; an toàn hơn với công nghệ bảo mật với chip đạt chuẩn EMV; lãi suất giảm dần theo hạn mức chi tiêu, mức tiền hoàn trả tối thiểu cố định hàng tháng; trả góp với lãi suất 0% ở cho các giao dịch từ 3 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, khi sử dụng thẻ Signature khách hàng còn được ưu đãi giảm giá lên đến 70% tại hơn 350 đối tác của SeABank với hơn 1.000 điểm ưu đãi trên toàn quốc.

Sự ra đời của thẻ SeABank Signature sẽ đánh một dấu mốc mới mang tính cách mạng về giá trị bền vững, định hình xu thế mới trên thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam hiện nay, là lựa chọn song hành cùng khách hàng tiến bước nhanh hơn trên hành trình sống khỏe, sống cân bằng, và sống hạnh phúc mỗi ngày.

Thông tin về SeABank Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 2,5 triệu khách hàng, trên 5.200 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ gần 20.403 tỷ đồng, được Moody's xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển "Hội tụ số", SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất. Chi tiết vui lòng truy cập website: www.seabank.com.vn

Thông tin về SeAPremium SeAPremium là dịch vụ ngân hàng ưu tiên dành riêng cho khách hàng cá nhân có tổng tài sản lớn tại SeABank. Trở thành hội viên của SeAPremium, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ xứng tầm đẳng cấp: Giải pháp quản lý và gia tăng tài sản hiệu quả với những sản phẩm dịch vụ chuyên biệt được may đo bởi những chuyên gia tài chính hàng đầu từ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Tận hưởng đặc quyền phong cách sống tinh hoa với bộ đặc quyền golf cao cấp, nghỉ dưỡng sang trọng, chăm sóc sức khỏe toàn diện, ẩm thực tinh hoa, hay đặc quyền fast track – phòng chờ sân bay tiện lợi.

Phục vụ chuyên biệt bởi đội ngũ giám đốc và chuyên viên khách hàng ưu tiên tại không gian giao dịch SeAPremium lounge, cùng tổng đài hỗ trợ 24/7 riêng. SeaPremium luôn đồng hành cùng quý khách hàng với những giải pháp tài chính ưu việt, đồng thời mang đến những đặc quyền xứng tầm đẳng cấp cho quý khách hàng và những người thân yêu.