SeABank tự hào là Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021

"HR Asia Best Companies to Work for in Asia" là giải thưởng thường niên của Tạp chí HR Asia - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại Châu Á, nhằm công nhận và tạo động lực cho các tổ chức, doanh nghiệp khu vực Châu Á nâng cao tiêu chuẩn về môi trường làm việc xuất sắc tại khu vực.



Năm 2021, kết quả giải thưởng của HR Asia tại Việt Nam được bình chọn dựa trên khảo sát từ 30.000 nhân viên đến từ 581 doanh nghiệp với các tiêu chí theo mô hình TEAM, gồm: Công ty và Cấu trúc nhân sự (Core) - Cảm xúc và Tâm tư con người (Self) - Suy nghĩ và Hành động tập thể (Group). Trong đó, SeABank tự hào có kết quả khảo sát bình quân cao ở cả ba tiêu chí, lần lượt là 4.40 (trung bình 3.74), 4.70 (trung bình 3.88) và 4.74 (trung bình 3.96) và được công nhận danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021" (Best Companies to Work for in Asia 2021).

Theo đánh giá của HR Asia, SeABank là một trong số ít các ngân hàng đạt mọi tiêu chí xét duyệt và duy trì tốt các yếu tố liên quan đến môi trường làm việc và quyền lợi của cán bộ nhân viên gồm: môi trường làm việc linh hoạt, không cứng nhắc; cơ sở vật chất tiện ích, đáp ứng sự sáng tạo; chính sách khuyến khích, động viên CBNV đa dạng; lãnh đạo lắng nghe, tin tưởng và bảo vệ ý kiến nhân viên; ngân hàng đặt yếu tố con người lên trên lợi nhuận; ngân hàng có các quỹ an sinh và hoạt động vì cộng đồng…

Việc được công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021" cho thấy SeABank đã thành công trong việc phát triển văn hóa tổ chức, gắn kết nhân viên, đội ngũ ban lãnh đạo một các xuất sắc, có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm tăng cường sự gắn kết của các CBNV. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch làm gián đoạn hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và tại Việt Nam, SeABank vẫn duy trì tốt yếu tố này.

Trong quá trình hoạt động, điều cốt lõi mà SeABank luôn hướng tới chính là xây dựng môi trường, một tổ chức vì con người. SeABank tạo ra công việc cho hơn 4.000 người lao động, xây dựng môi trường làm việc năng động cùng chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn cũng như lộ trình thăng tiến rõ ràng. Ngoài các chương trình phúc lợi thường niên như: Team Building, hội thao SeASport, giải bóng đá thường niên toàn hàng SeALeague, SeAWomen League và SeALeader League; các cuộc thi clip, ảnh, thi viết , bảo hiểm cho CBNV và người thân - SeACare và khám sức khỏe định kỳ…

SeABank còn có nhiều hoạt động kết nối gia đình CBNV như Quà tặng SeATet dành cho cha mẹ CBNV, Ngày hội Gia đình - SeAFamily, cuộc thi vẽ tranh "Bé SeABank vẽ tranh cuộc sống", "Viết thư cho ông già Noel"… Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng có chính sách ưu đãi lãi suất đặc biệt hấp dẫn dành cho CBNV - SeAStaff Privilege tùy thuộc theo thâm niên, vị trí công tác, đánh giá hiệu quả công việc. Đặc biệt, chương trình vinh danh thâm niên CBNV SeAProud, quà tri ân SeAProud Special Award là một trong những hoạt động nổi bật của SeABank nhằm tri ân những đóng góp và cống hiến của mỗi CBNV đối với tổ chức theo thâm niên công tác.

Sự vững mạnh về văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động phong trào, chắm sóc đời sống CBNV cũng như chính sách đãi ngộ cạnh tranh, chế độ phục lợi tốt của SeABank đã được ghi nhận và khẳng định thông qua việc ba năm liên tiếp liên tiếp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" và đồng thời được Tạp chí The Global Economics bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020".