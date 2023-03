Seven.AM - New Collectionn "Sea Her": Sự trở lại đường đua thời trang đầy kiêu hãnh

Mở đầu BST là những item trẻ trung phong cách với họa tiết in đặc biệt gợi nhớ đến hơi thở nồng nàn của ánh mặt trời chói chang đầu hạ.

Sự kết hợp đầy táo bạo, phá cách khắc họa hình ảnh của 1 quý cô cá tính, nổi loạn nhưng vẫn ngọt ngào, nữ tính.

Với chất liệu chính là sheer, voan tơ, lụa satin cao cấp, cùng form dáng ôm tôn lên những đường nét mỹ miều cơ thể, đây xứng đáng là bộ sưu tập hot nhất mùa hè 2023.

SEA HER ngoài những thiết kế táo bạo, trẻ trung còn có những item thanh lịch và kín đáo. Nàng có thể tự do mix and match để tạo ra phong cách của riêng mình.

Sự kết hợp giữa croptop cam puffin’s bill cùng chân váy họa tiết tạo nên một set đồ hoàn chỉnh, vừa thanh lịch, đằm thắm - vừa trẻ trung, mạnh mẽ.

Không chỉ có những gam màu đỏ cam cơ bản, BST tháng 3 còn gây ấn tượng với những set đồ mang hương vị của biển. Sự tao nhã của 1 quý cô công sở được tô điểm nhờ những gam màu trầm, trung tính hơn cùng những đường cắt may tinh xảo. Bộ sưu tập thành công với những thiết kế khai thác triệt để nét đẹp hình thể của người phụ nữ.



Cổ điển và thời thượng không còn là hai mặt đối lập mà được dung hòa một cách hoàn mĩ trong SEA HER. Chính những đường cắt xẻ hiện đại đi cùng form dáng cổ điển mẫu mực đã tạo nên một tổng thể hài hòa, sắc sảo.



Nền nã, thanh lịch SEA HER khiến người yêu thời trang phải bất ngờ với những thiết kế ấn tượng với những sáng tạo vượt giới hạn, không khuôn phép.



Bồng bềnh và phiêu lãng như những cơn sóng biển, SEA HER truyền cảm hứng cho một tinh thần tự do, một trái tim tự do.



Dù là thiết kế váy cut out quyến rũ, táo bạo hay đầm midi xếp ly tinh tế, thanh lịch thì BST mới vẫn khiến nàng dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Mùng 8/3 đã cận kề, các nàng hãy yêu chiều bản thân bằng cách tự thưởng cho mình những bộ cánh xinh đẹp để thêm phần tự tin toả sáng.



Bộ sưu tập đang được bày bán trên toàn hệ thống showroom Thời trang Seven.AM ưu đãi lên tới 30% từ 01-08/03. Hãy đến với chúng tôi để trở thành những người đầu tiên sở hữu những siêu phẩm này nhé!

Tham khảo thêm tại website sevenam.vn