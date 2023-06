Sevilla vô địch Europa League, HLV Mendilibar tiết lộ điều bất ngờ

HLV Mendilibar đi vào lịch sử Europa League

Rạng sáng nay (1/6), Sevilla đã vượt qua AS Roma để đoạt chức vô địch Europa League. Trong 90 phút thi đấu chính thức, Sevilla bị dẫn trước khi AS Roma có bàn mở tỷ số do công của Dybala ở phút 35. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Sevilla có bàn gỡ khi Mancini của AS Roma phản lưới nhà.

Trận đấu kéo dài sang hai hiệp phụ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu khiến hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Kết quả, Sevilla giành chiến thắng 4-1 khi cả 4 cầu thủ của họ đều thực hiện thành công, còn 2 cầu thủ bên phía AS Roma đá hỏng.

Sevilla ăn mừng danh hiệu vô địch Europa League lần thứ 7 trong lịch sử đội bóng. Ảnh: UEFA

Ở tuổi 62 và 78 ngày, HLV Jose Mendilibar đã đi vào lịch sử với tư cách là chiến lược gia lớn tuổi nhất đăng quang tại Europa League. Trước đó, người giữ kỷ lục này là HLV Maurizio Sarri khi dẫn dắt Chelsea vô địch Europa League năm 2019 khi ông 60 tuổi 139 ngày.

Chia sẻ với truyền thông sau khi cùng Sevilla giành danh hiệu, HLV Mendilibar cho biết: "Việc tập luyện sút phạt đền trong một buổi tập và thực hiện điều đó trước 60.000 khán giả tại một trận chung kết là 2 điều không hề giống nhau. Chính vì vậy, tôi không bắt buộc các cầu thủ phải rèn kỹ năng sút luân lưu khi tập luyện.

Thậm chí, ở trận chung kết này, tôi để các cầu thủ tự phân công lượt sút. Chúng tôi đã thành công và đương nhiên, tôi rất hạnh phúc với danh hiệu này".

HLV Mendilibar đã có danh hiệu quan trọng với Sevilla. Ảnh: UEFA

Đánh giá kỹ hơn về trận đấu, HLV Mendilibar nhấn mạnh: "AS Roma là đội bóng mạnh và khi họ mở tỷ số, tôi đã nghĩ đến những khó khăn rất lớn. Mặc dù vậy, chúng tôi đã sớm có được bàn gỡ ở đầu hiệp hai và điều đó giúp đội bóng tự tin hơn. Chúng tôi đã duy trì sự tập trung ở mức tối đa và không mắc thêm sai lầm nào".