SGC Hillside Residence: Kỳ vọng diện mạo mới cho TP Phú Quốc tương lai

Sun Grand City Hillside Residence sẽ mang tới diện mạo mới cho Nam Phú Quốc

Đột phá để Phú Quốc được gọi tên Thành phố biển đáng sống

Bảng xếp hạng các thành phố biển đáng sống nhất thế giới của tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler dựa theo các tiêu chí như ẩm thực, âm nhạc, cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc và điểm nhấn độc đáo.

Đáng kể đến là thành phố đảo Hvar xinh đẹp của Croatia, nơi được biết đến với những bãi biển đẹp, làn nước xanh lam ngọc. Được thiên nhiên ưu đãi với thời tiết dễ chịu (mùa đông dịu mát, mùa hè ấm nhiều giờ nắng), Hvar là một thiên đường nghỉ dưỡng với nhiều căn hộ, biệt thự thoải theo triền dốc phía Nam, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh biển trời, núi xung quanh. Đây cũng là đảo đông dân thứ 4 của Croatia, thu hút hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Ngay tại Việt Nam, đảo Ngọc Phú Quốc được thiên nhiên ưu đãi vẻ đẹp tuyệt vời của nắng vàng, biển xanh lam ngọc, hệ thảm thực vật đa dạng và cụm nhiều hòn đảo nhỏ quanh đảo chính. Phát huy thế mạnh của mình, Phú Quốc đang có sự chuyển mình nhanh chóng, phát triển đồng bộ về hạ tầng cũng như các sản phẩm dịch vụ du lịch quy mô, đẳng cấp, trở thành một trong những trung tâm du lịch nổi bật nhất cả nước.

Phú Quốc hiện tiếp tục đón nhận sự quan tâm của các nhà đầu tư BĐS khi thành phố đảo được Chính phủ phê duyệt bản điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, trong đó mở ra nhiều dư địa phát triển hạ tầng và đô thị xứng tầm cho Nam đảo, nơi sở hữu vị trí vô cùng thuận tiện khám phá cụm 18 hòn đảo lớn nhỏ quanh đảo Ngọc…

Song song với sự phát triển về hạ tầng giao thông, Nam đảo Ngọc đã "lột xác" trở thành trung tâm mới của Phú Quốc. Dưới bàn tay kiến tạo của nhà đầu tư chiến lược Sun Group trong suốt nửa thập kỷ qua, Nam Phú Quốc hiện đã có hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng trị giá nhiều tỷ USD giúp nâng tầm, thiết lập một đẳng cấp và giá trị mới khác biệt cho thành phố đảo mà tâm điểm là "thị trấn Địa Trung Hải" quy tụ hàng loạt công trình mang tính biểu tượng.

Khu nhà phố thương mại The Center sẽ là tụ điểm sôi động, đẳng cấp bậc nhất tại Nam Phú Quốc

Ngay sát bờ đại dương xanh thẳm là Sun Premier Village Primavera với tổ hợp shophouse mặt biển, tổ hợp thương mại – giải trí Central Village, tháp đồng hồ cao 75m… Những dãy shophouse ôm trọn mặt biển được nhuốm màu thời gian nhờ công nghệ theming giả cổ biến mỗi căn nhà, góc phố trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử lâu đời. Tất cả đều được thổi hồn bởi phong cách kiến trúc đặc trưng của vùng biển đầy nắng Địa Trung Hải.

Sắp tới, thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc sẽ có thêm những công trình thiết lập kỷ lục mới của thế giới. Đó là cầu Hôn – cây cầu được thiết kế độc đáo dựa trên ý tưởng về nụ hôn giữa biển và trời – khi điểm Mặt trời lặn trùng đúng điểm thắt giữa của cây cầu. Đó là show Vortex – sử dụng công nghệ biểu diễn hiện đại nhất thế giới, khiến bất cứ ai đến đây cũng không thể bỏ qua cơ hội được mãn nhãn với các buổi trình diễn độc đáo, hòa quyện của nước, hiệu ứng lửa, pháo hoa, ánh sáng laser trên biển. Và một dự án phức hợp mang tính biểu tượng cho sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của thành phố đảo Phú Quốc cũng sắp thành hình tại thị trấn này, biến Nam Phú Quốc thành điểm phải đến của mọi người.

Sun Grand City Hillside Residence đáp ứng đa dạng chức năng từ sống, nghỉ dưỡng tới làm việc, đầu tư kinh doanh

Sống lý tưởng tại đô thị tầm cỡ quốc tế

Không chỉ mang tới các lễ hội đông vui nhộn nhịp suốt 12 tháng trong năm hay những tiêu chuẩn sống được nâng tầm, từ năm 2020 đến nay, thị Trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt liên tục chào đón các tòa căn hộ cao tầng cùng tổ hợp shophouse hiện đại, sở hữu lâu dài tại dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, nơi ôm trọn vẻ đẹp biển trời Phú Quốc từ mọi góc nhìn.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa hiếm có khi tọa lạc cạnh ga đi cáp treo Hòn Thơm, điểm du lịch hút khách bậc nhất đảo Ngọc. Với 3 phân khu cao tầng là The Hill, The Sky, The Sea và phân khu thấp tầng The Center, Sun Grand City Hillside Residence đáp ứng đa dạng chức năng từ sống, nghỉ dưỡng tới làm việc, đầu tư kinh doanh.

Trong đó, các tòa tháp căn hộ cao tầng được xây dựng trên đồi mang tới cho chủ nhân tầm nhìn bao quát đại dương rộng lớn, những công trình biểu tượng của Sun Group và toàn cảnh thành phố đảo đang vươn mình phát triển năng động. Đặc biệt, phân khu The Hill – phân khu cao tầng ra mắt đầu tiên của dự án thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi được thiết kế đa dạng, nhiều loại diện tích, công năng khác nhau và nội thất hiện đại nên rất phù hợp cho thuê. Có thể nói đây là những tòa căn hộ gần biển sở hữu lâu dài đầu tiên và duy nhất trên thị trường Phú Quốc tính đến thời điểm này, không chỉ dễ dàng vận hành cho thuê mà còn là tài sản để đời cho con cháu.

The Center với tiềm năng thương mại khổng lồ khi đón trọn lượng khách đến Nam đảo Ngọc

Mặt khác, hệ thống shophouse The Center tọa lạc tại vị trí tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải hứa hẹn mang đến nhiều tiềm năng khai thác thương mại. Mặc nhiên, lượng khách lưu trú ở các khu cao tầng liền kề sẽ là nguồn khách khổng lồ cho các ngành hàng kinh doanh dịch vụ, sản phẩm du lịch khu The Center. Đó là chưa kể đến lượng du khách hàng năm đổ dồn về các công trình biểu tượng của Sun Group tại Nam đảo như cáp treo Hòn Thơm, Tháp đồng hồ, và trong tương lai là Cầu Hôn, show Votex...

Cư dân và du khách đến Sun Grand City Hillside Residence cũng sẽ được đắm mình trong không gian tuyệt vời của những lễ hội bất tận quanh năm tại thị trấn Địa Trung Hải, tận hưởng hệ thống tiện ích thời thượng với sky lounge, bể bơi vô cực cao nhất Phú Quốc (ở độ cao 124m), cùng hàng loạt các tiện ích khác như phòng tập gym, sân chơi trẻ em, cảnh quan sân vườn, đài phun nước, quảng trường, hệ thống shophouse ngay dưới chân các toà nhà cao tầng…

Sun Grand City Hillside Residence là mảnh ghép tiếp theo, hoàn thiện bức tranh đô thị Nam Phú Quốc văn minh, đưa nơi đây thành biểu tượng của một thành phố đáng sống, đồng thời mở ra cơ hội tuyệt vời để nghỉ dưỡng, kinh doanh và sống vượt trội cho các nhà đầu tư thông thái. Phát triển có quy mô và chiến lược như vậy, trong tương lai không xa, Nam Phú Quốc sẽ có những tuyến đường ven biển tỷ đô, nơi mọc lên các tòa nhà cao tầng và dãy shophouse sầm uất, hấp dẫn du khách không thua kém tuyến đường Trần Phú (Nha Trang) hay Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng)…