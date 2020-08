Siết an toàn lao động sau vụ tai nạn sập giàn giáo khiến 4 người tử vong

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý sự cố mất an toàn trong thi công xây dựng công trình tại số 16 Nguyễn Công Trứ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng).

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, UBND quận Hai Bà Trưng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3693/BXD-VP ngày 31-7-2020, tổ chức điều tra, giải quyết sự cố theo quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại số 16 Nguyễn Công Trứ.

Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương phối hợp rà soát, kiểm tra các công trình trên địa bàn, đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng; xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm; cương quyết dừng thi công hoặc dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 4 ngừoi tử vong

Trước đó, như đã thông tin, tối 30/7 tại công trình xây dựng số 16 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo.

Công trình này do Công ty CP Du lịch thương mại và phát triển, là chủ đầu tư. Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Thương mại An Nam là nhà thầu thi công vách ngăn kính và có thuê nhóm công nhân do bà Nguyễn Thị Luyến, (SN 1973 ở Bài Trường, Chương Mỹ, Hà Nội) là đội trưởng, để vận chuyển và thi công vách ngăn nhà vệ sinh.

Đến khoảng 19h55 phút cùng ngày, 4 công nhân lao động gồm: Nguyễn Thế Sơn (SN 1967), Nguyễn Thế Bồng (SN 1956), đều ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Nguyễn Thị Thuý (SN 1968) trú tại xã Vân La, (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), cùng một số vách ngăn di chuyển đến tầng 7 thì giàn giáo treo bị gãy làm 4 công nhân rời từ tầng 7 xuống đất.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.