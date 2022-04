Theo báo cáo của batdongsan.com.vn, quý 1/2022 đã ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc, cho thấy tốc độ phục hồi nhanh.

Cụ thể, số lượt tìm kiếm các sản phẩm bất động sản (BĐS) của nhà đầu tư trong quý 1/2022 mặc dù giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tăng khoảng 2% so với quý 1/2019 (trước thời điểm dịch bệnh xảy ra).

Thực tế này cho thấy, bất động sản vẫn được quan tâm, bất chấp những tác động tiêu cực và kéo dài từ dịch Covid-19. Thậm chí, nhu cầu tìm kiếm, sở hữu bất động sản còn tăng cao hơn, ở cả nhu cầu đầu tư và an cư.

Phân khúc đất nền được tìm kiếm nhiều hơn so với thời điểm trước dịch, đây cũng là phân khúc bất động sản phục hồi nhanh nhất. Lượt tìm kiếm đất nền trong quý I/2022 vẫn tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Thực tế, những đợt sốt đất cục bộ vẫn diễn ra ở nhiều địa phương vào đầu các năm 2020 - 2021, cùng với việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, những địa phương có thay đổi về quy hoạch, hạ tầng đều ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm đất tăng mạnh.

Đất nền vẫn là phân khúc BĐS được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Ảnh: V.D

Trong đó, tại miền Bắc, mức độ quan tâm đến đất thổ cư tại một số khu vực như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng,... có sự sụt giảm nhưng giá rao bán vẫn tăng lần lượt 35%, 16% và 29% so với mức giá trung bình cả năm 2021. Giá rao bán đất thổ cư cũng tăng đồng loạt tại các huyện vùng ven Hà Nội như Chương mỹ (74%), Quốc Oai (26%), Gia Lâm (21%), Đông Anh (20%),...

Trái lại, đất nền tại khu vực miền Trung ghi nhận mức độ quan tâm tăng 14%, một số địa phương như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Thuận ghi nhận tăng mạnh lần lượt 58%, 48%, 44%.

Mặt bằng giá rao bán đất nền cũng ghi nhận tăng so với năm ngoái, trong đó, Thanh Hóa tăng 35%, Khánh Hòa tăng 26% và Bình Thuận tăng 13%.

Còn tại phía Nam, mức độ quan tâm đến đất nền ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm ngoái ở nhiều nơi như TP.HCM (15%), Cần Thơ (40%), Bình Dương (13%), Đồng Nai (13%), Bà Rịa - Vũng Tàu (16%),... Tuy nhiên, giá rao bán vẫn tăng 27% tại Bình Dương, 23% tại Bình Phước, 13% tại Long An, 7% tại Đồng Nai,...

Dự báo trong quý 2/2022, các phân khúc đều có xu hướng tăng, trong đó bất động sản công nghiệp, đất nền, nhà ở có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh nhất. Bên cạnh đó là sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại.

Sự phục hồi của phân khúc BĐS nhà ở được thúc đẩy từ cả hai yếu tố cung và cầu, cộng hưởng với mặt bằng lãi suất thấp, pháp lý được nới lỏng và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với một trong những mục tiêu của chiến lược là phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của người có thu nhập thấp và trung bình.

Thị trường BĐS quý 2/2022 ược dự báo xu hướng tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc. Ảnh: V.D

Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã công bố những dự án mới, hứa hẹn những tín hiệu tích cực cho nguồn cung nhà ở giá rẻ từ nay đến cuối năm, mặc dù lượng cung này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn của người dân.

Phân khúc bất động sản công nghiệp có nhiều yếu tố thuận lợi từ vị trí địa lý, quỹ đất cho khu công nghiệp lớn, dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam do tác động của các Hiệp định thương mại tự do mới được ký kết, môi trường kinh tế - chính trị ổn định và lợi thế cạnh tranh khi giá đất khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực.

Những yếu tố này sẽ tạo lực đẩy phát triển và sức hấp dẫn đầu tư vào phân khúc bất động sản công nghiệp trong quý 2/2022.

Ở phân khúc bất động sản thương mại văn phòng và bán lẻ, sau khi chịu những tác động nặng nề của đại dịch, năm 2022, phân khúc này có nhiều triển vọng tích cực trong bối cảnh mở cửa trở lại.

Thị trường văn phòng sẽ được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng cho thuê của khu vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử và nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng cao.

Thị trường bán lẻ cũng có nhiều tín hiệu tích cực khi ngành du lịch được mở cửa trở lại, cùng với sự gia tăng trong tiêu dùng và sử dụng vốn.