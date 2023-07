Video do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cung cấp khi lực lượng cứu hộ kéo một thi thể lên khỏi vùng biển trong chiến dịch cứu hộ tại Binangonan, tỉnh Rizal, phía đông Manila, Philippines vào Thứ Năm ngày 27 tháng 7 sau khi một chiếc phà nhỏ bị lật úp do ảnh hưởng của siêu bão Doksuri. Ảnh IT

Washington Times dẫn lời các quan chức Philippines ngày 28/7 cho biết, một chiếc phà nhỏ đã bị lật úp hôm 27/7 khi hành khách đột nhiên dồn sang một bên do hoảng loạn vì những cơn gió dữ dội (do ảnh hưởng của siêu bão Doksuri) thổi mạnh vào họ.

Theo giới chức địa phương, ít nhất 26 người thiệt mạng, trong khi 40 người khác đã được giải cứu sau vụ tai nạn hôm 27/7.

Lực lượng bảo vệ bờ biển và cảnh sát Philippines cho biết, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã được nối lại sau khi tạm dừng vào tối thứ Năm. Các quan chức cho biết vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trên tàu M/B Princess Aya, bị lật cùng ngày ở Laguna de Bay thuộc tỉnh Rizal, phía đông Manila.

Cảnh sát và lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, nguyên nhân gây ra sự cố là do hành khách trên phà hoảng loạn lao vào một bên của phà khi những cơn gió dữ dội đang thổi khiến phà bị nghiêng và gãy. Sau đó, phà bị lật.

Các quan chức cho biết tại một cuộc họp báo rằng vụ tai nạn xảy ra chỉ cách bờ biển khoảng 46m.

Cảnh sát tỉnh Rizal cho biết, họ đã ngay lập tức tiến hành chiến dịch cứu hộ với sự trợ giúp của lực lượng bảo vệ bờ biển và chính quyền địa phương nhưng ít nhất 26 người đã chết đuối.

Ngoài ra, theo hãng tin AA, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines nói rằng, khoảng 42.000 người đã phải di dời do tình hình thời tiết khắc nghiệt do gió mạnh và mưa lớn do cơn bão gây ra. Ngoài các nạn nhân vụ chìm phà, Philippines ước tính 13 người khác cũng thiệt mạng do siêu bão và 12 người đã bị thương.



Siêu bão Doksuri hiện đã đổ bộ vào miền nam Trung Quốc hôm nay 28/7.

Đài truyền hình CGTN của Trung Quốc đưa tin, bão Doksuri đã mang theo gió mạnh và mưa lớn ập đến tỉnh Phúc Kiến khi nó đổ bộ vào các khu vực ven biển miền Nam.

Đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và dự kiến sẽ di chuyển về phía Tây Bắc nước này.