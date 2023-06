Ngày 5/6, Lâm Chí Linh đã xuất hiện đặc biệt trong chương trình truyền hình của MC Thái Khang Vĩnh, nơi cô trải lòng về cuộc sống hôn nhân của mình với chồng là Akira và suy ngẫm về hành trình cùng nhau của họ.

Siêu mẫu Lâm Chí Linh chủ động cầu hôn chồng

Siêu mẫu Đài Loan nổi tiếng với vẻ thanh lịch và quyến rũ tiết lộ rằng, cô đã chủ động cầu hôn Akira. Đây là quyết định xuất phát từ khao khát hạnh phúc thực sự của cô. Lâm Chí Linh nhấn mạnh rằng, mối quan hệ của cô với Akira không phải là một sự trùng hợp đơn thuần mà là một sự kết nối định mệnh. Cô ca ngợi sự chân thành và can đảm của Akira trong việc bày tỏ tình yêu của mình, trái ngược với những trải nghiệm trước đây khi chưa có ai tiếp cận cô một cách nghiêm túc như vậy. Đối với Lâm Chí Linh, của cải vật chất và hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng bằng mong muốn xây dựng một tổ ấm yêu thương với người cô thực sự yêu.

Lâm Chí Linh chủ động cầu hôn chồng là ca sĩ Akira. Ảnh: IT.

Bất chấp những thách thức mà họ phải đối mặt, bao gồm cả những thăng trầm trong tình cảm, Lâm Chí Linh tin chắc rằng, Akira là người đàn ông cô thực sự cần. Niềm tin của cô ấy không bị lung lay và cô không bày tỏ sự hối tiếc về lựa chọn của mình. Khi được hỏi về mối quan hệ trong quá khứ với Ngôn Thừa Húc, Lâm Chí Linh nói rằng, đó là một chương đáng quên trong cuộc đời cô.

Thời gian gần đây, Lâm Chí Linh tạm gác lại sự nghiệp người mẫu lẫy lừng để ưu tiên cho gia đình và chăm sóc người mẹ ốm yếu. Hai vợ chồng đã thống nhất không sinh con thứ hai vì lý do tuổi tác và sức khỏe. Quyết định của Akira theo Lâm Chí Linh đến Đài Loan vào đầu năm nay càng củng cố sự gắn bó của họ với nhau. Tuy nhiên, siêu mẫu Đài Loan tiết lộ tình trạng của mẹ cô khá nặng, đến mức không còn nhận ra người thân của mình.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2019. Ảnh: IT.

Là một trong những nhân vật hàng đầu của ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc, thành công của Lâm Chí Linh còn vượt ra ngoài sự nghiệp người mẫu của cô. Cô cũng đã có những đóng góp đáng chú ý cho thế giới diễn xuất, xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Các tác phẩm đáng chú ý của cô bao gồm: "The Investiture of the Gods", "Journey to the West: The Demons Strike Back", "The Daoist Master of Mt. Shu", "Beijing New York" và "Mission: Impossible".

Hành trình trở thành người của công chúng của Lâm Chí Linh có một bước ngoặt đáng kể khi cô kết hôn với Akira vào năm 2019. Niềm vui của cặp đôi nhân lên khi họ chào đón đứa con đầu lòng vào cuối tháng 1/2022. Lâm Chí Linh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về món quà quý giá tới từ trải nghiệm làm mẹ. Vượt qua những trở ngại liên quan đến tuổi tác, hành trình làm cha mẹ của cặp đôi này là nguồn cảm hứng cho mọi người khi đang đối mặt với những thử thách tương tự.